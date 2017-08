reventix bietet kostenfreien Umstieg von ISDN zu VoIP

(fair-NEWS)

Mit der Abschaltung von ISDN kommen auf deutschlands Unternehmen notwendige Neuerungen zu, bei denen die reventix GmbH ihren Kunden hilfreich zur Seite steht und sie von der Beauftragung bis zum vollständigen Betrieb begleitet. Dies erleichtert den Umstieg und ermöglicht jedem Kunden ohne Unterbrechung den Technologiewechsel.<a href="www.reventix.de">Kostenloser SIP-Trunk zur Weiternutzung IP-fähiger TK-Anlagen</a>Die reventix GmbH ist wieder einmal Vorreiter und Marktgestalter bei IP-basierten Anlagenanschlüssen.Um allen Neukunden den Wechsel so einfach wie nur möglich zu gestalten, startet der Berliner Provider eine einzigartige Wechselkampagne.Jeder Kunde, der sich für einen SIP-Trunk entscheidet, erhält diesen für die ersten sechs Monate völlig kostenfrei zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus entfallen die am Markt üblichen Kosten für Portierung der Rufnummernblöcke und auch die Einrichtungsgebühren.Das Angebot des reventix SIP-Trunks beinhaltet unter anderem eine unbegrenzte Anzahl an Sprachkanälen und ist genau auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt. Der Kunde behält hierbei die volle Kostenkontrolle, denn er bucht genau die Anzahl an Sprachkanälen und Nebenstellen, die er tatsächlich benötigt.



