Freiheit, Flexibilität und beste Sprachqualität: Die neue Unabhängigkeit bei Snom

Berlin, 17. August 2017 - Mit dem C520-WiMi präsentiert der IP-Telefonie-Spezialist Snom eine innovative, attraktiv designte und kostengünstige Konferenzlösung für Unternehmen jeder Größe. Das Modell bringt eine neue Unabhängigkeit und Flexibilität in die Telefonkonferenzen. Es überzeugt durch eine erstklassige Sprachwiedergabe, eine hohe Übertragungsqualität und macht durch seinen flexiblen Aufbau selbst lange Konferenzen komfortabler. Via Bluetooth können auch Smartphones eingebunden werden.Dank der DECT- und Bluetooth-Technologie ist das neue Konferenztelefon von Snom der perfekte Assistent für das Arbeiten im Team. Gleich drei hochentwickelte Mikrofone sorgen beim C520-WiMi für stets exzellente Sprachübertragungen: Ein Mikrofon ist zusammen mit dem leistungsfähigen Voll-Duplex-Lautsprecher in die Basiseinheit integriert; zwei weitere, schnurlose DECT Mikrofone können frei im Raum aufgestellt und/oder weitergereicht werden.Die Mikrofone des C520-WiMi verfügen über eine dynamische Rauschunterdrückung sowie eine adaptive Feedbackkontrolle für glasklare HD-Sprachübertragungen auch bei vielen Teilnehmern oder in großen Räumen. Um eine optimale Abdeckung zu erreichen, synchronisieren sich die Mikrofone je nach Position im Raum in Echtzeit. Durch diese Technologie können sich die Konferenzteilnehmer völlig frei im Raum bewegen.Konnektivität ist heute einer der wichtigsten Faktoren, wenn es um effektives Zusammenarbeiten geht. Daher verfügt das C520-WiMi über eine Bluetooth-Schnittstelle, mit der sich Mobil- oder DECT-Telefone - etwa Smartphones - einfach verbinden und nutzen lassen.Das C520-WiMi Konferenzsystem lässt sich problemlos erweitern, so dass auch Telefonkonferenzen mit großen Teams möglich sind. Dafür werden ganz einfach die zusätzliche Lautsprechereinheiten C52-SP drahtlos mit der Basiseinheit gekoppelt - was die Reichweite der Lautsprecher und Mikrofone erheblich vergrößert.Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 299,00 EUR zzgl. MwSt. ist das C520-WiMi preislich extrem gut positioniert - vergleichbare Modelle des Wettbewerbs kosten oft deutlich mehr. Auch das Erweiterungsmodul C52-SP ist mit 149,00 EUR UVP zzgl. MwSt. sehr überzeugend kalkuliert.FeaturesVoll-Duplex-Basislautsprecher und Top-MikrofoneMit dem Snom HD-Voice-Feature werden Stimmen durch den hochwertigen Lautsprecher und das eingebaute Mikrofon in bekannt hoher Snom-Qualität glasklar wiedergegeben bzw. übertragen. Snom HD-Voice wurde von den Audio-Spezialisten von Snom im hauseigenen Labor entwickelt.Flexibilität/KonnektivitätUnterstützt bis zu 3 SIP-Identitäten mit multipler Anrufverwaltung. Mit Bluetooth- und DECT-Technologie können auch kompatible Geräte wie Smartphones angeschlossen werden.Snom HD Voice/ G.722 Breitband-CodecDank des zum Einsatz kommenden G.722 Breitband-Codec können Anrufe mit glasklarem HD-Sound getätigt werden.Smart ConferenceMit seinem innovativen und smarten Design fügt sich das C520-WiMi problemlos in praktisch jede Umgebung ein. Zwei herausnehmbare DECT 6.0 Mikrofone können frei im Raum positioniert oder von einer Person getragen werden. So ist in jedem Raum beste Ton- und Sprachqualität gewährleistet. Praktisch und überaus effizient: Die beiden Mikrofone werden direkt an der Basisstation in speziellen mit Magneten ausgestatteten Aussparungen geladen und sind jederzeit einsatzbereit. Damit die Gesprächsteilnehmer in bester Qualität verstanden werden können, verfügt das Gerät außerdem über eine automatische Lautstärkeregelung sowie eine digitale Rauschunterdrückung.Drahtlose ErweiterungenDas Snom C520-WiMi wächst mit den individuellen Anforderungen: Selbst bei großen Konferenzräumen können bis zu drei zusätzliche C52-SP Lautsprechereinheiten drahtlos mit der Basisstation verbunden und die Reichweite damit signifikant gesteigert werden. Sie sorgen in jedem Bereich des Raumes für erstklassige Wiedergabequalität.Bis zu 70 Stunden StandbyDie eingebauten Akkus der drahtlosen Mikrofone können bis zu 12 Stunden am Stück ununterbrochen in Betrieb sein. Dazu kommen bis zu 70 Stunden Standby-Zeit, bis sie wieder geladen werden müssen.Qualität von SnomSnom entwickelt seit 20 Jahren hochwertige VoIP-Telefone mit höchsten Ansprüchen "made in Germany". Der IP-Telefonie-Spezialist überzeugt mit ausgereiften Systemen, Detailgenauigkeit und Lösungen, die attraktiv designt und praktisch sind und dabei kostengünstig bleiben.



Bildinformation: Das innovative C520-WiMi – Die neue Konferenztelefon-Freiheit von Snom