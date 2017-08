Neue Energie für Ihr Unternehmen - Form + color follows function

(fair-NEWS)

Form follows function heißt der bekannte Grundsatz im Design für Räume. Bei Lightwork lautet der Grundsatz: Form + color follows function für eine neue Raumenergie! Es geht immer darum, dass ein optisch attraktiver Gegenstand erst durch seinen klaren Nutzen zu einem tatsächlich wertvollen Raumobjekt wird.Willkommen! Die neue stylische Kollektion dekorativer Raumobjekte, Wandbilder, Banner oder Flags, die die Gründer von Lightwork, die Schwestern Christiane und Susanne Wittig auf diesem Event zeigen, sind formvollendet und perfekt ausgerüstet. Kreiert für innen als auch aussen, für Räume Umfelder und Orte, in denen Menschen arbeiten und eine positive, gesunde Balance bewusst erleben wollen.Der einzigartige Nutzen ihrer Lightwork-Objekte kommt aus der Qualität der Lichtsprache. Wittig & Wittig sind Lichtsprache-Experten und haben das alte Wissen der Energiesprache in den heutigen Kontext der Arbeitsräume gesetzt. Spannend und magisch zugleich: Lichtsprache gibt konstant sanfte Energie-Impulse in die Raumatmosphäre ab, die geistiges Potenzial öffnen und fördern kann. So entwickelt sich in jedem Ambiente neue Energie für Kommunikation, Kreativität, Wohlfühlen, Klarheit, Entspannung, Aktion, Konzentration, Teamwork, Entscheidungen oder Motivation, um nur einige Beispiele zu nennen.Lassen Sie sich am Abend des 30.8.2017 überraschen! Lehnen Sie sich einfach entspannt zurück und lassen Sie Formen und Farben der Lichtsprache auf sich wirken. Genießen Sie einen kurzweiligen Impuls-Vortrag mit interessanten Praxisbeispielen. Nehmen Sie ganz konkretes Energie-Wissen mit, wie Sie die Energie in Ihrem Unternehmen wirkungsvoll verändern können. Denn Sie wissen ja: Die Energie im Unternehmen ist ein wichtiges Kapital.Die Teilnahme ist kostenfrei!Getränke & frische Brezeln inklusive.Ort: Seminarraum 6.OG, Rappolthaus, Mönckebergstr. 11, 20095 Hamburg-Mitte.Ab 18:30 bis 21:00 mit Get Together.In Kooperation mit dem BVMW Metropolregion Hamburg. Bitte melden Sie sich hier an: http://bit.ly/2uUmv0V Oder direkt bei Lightwork: T. 04154 794990, Christiane Wittig



Bildinformation: Lichtsprache-Raumobjekt by Lightwork