Mal etwas Neues ausprobieren

Jeder von uns kennt ihn, den fruchtigen Brotaufstrich , der vom Frühstückstisch für viele einfach nicht mehr wegzudenken ist: Marmelade. Es gibt sie inzwischen überall als Fertigprodukt zu kaufen, dennoch schwören immer mehr Leute auf selbstgemachte. Man weiß dann genau, was drin ist und kann je nach Geschmacksnerv variieren.Dieses kleine Büchlein bietet Rezepte von scharf über exotisch bis fruchtig- mild. Ein Erlebnis für die Sinne!Das MarmeladenbüchleinDieses kleine Büchlein bietet leckere Marmelade, die jeder ohne Probleme nachkochen kann. Selbstgemacht schmeckt es doch immer am besten und zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht. Abgerundet werden diese Rezepte durch unterhaltsame Texte. Da macht das Kochen doppelt so viel Spaß!Das Buch bietet eine Vielzahl an Rezepten.Damit es auch praktisch in der Küche verwendbar ist, bieten wir das Buch mit Spiralbindung an, so klappen die Seiten nicht zu beim "Marmeladen".Viel Vergnügen beim Nachkochen und guten Appetit!Produktinformation• Taschenbuch: 68 Seiten• Verlag: Nova MD; Auflage: 1., Erstauflage (17. März 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3961112126• ISBN-13: 978-3961112128• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 1,2 x 21,3 cmRezept aus dem Buch:Weintraube-Waldmeister1 kg helle, kernlose Weintrauben500 ml Waldmeistersirup1 kg Gelierzucker 2:12 cl WaldmeisterlikörWeintrauben waschen und in einer Küchenmaschine pürieren.Die Fruchtmasse in einen hohen Topf geben und den Gelierzucker, Waldmeistersirup sowie Waldmeisterlikör zufügen. Zum Kochen bringen und ab dem Siedepunkt unter ständigem Rühren 4 - 5 Minuten sprudelnd kochen lassen.Topf von der Kochstelle nehmen. Heiße Marmelade in saubere Gläser füllen, verschließen und diese dann direkt auf den Kopf stellen. Bis zum Verzehr die Gläser auf dem Kopf stehen lassen.Tipp:Wer keinen Alkohol mag, lässt ihn einfach weg.Die Autorin:Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken.Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch "Willkommen zu Hause, Amy" in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.©byChristine Erdiç



Bildinformation: Frau Christine Erdiç