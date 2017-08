Märchenwelten für Erwachsene

(fair-NEWS)

Was kann schöner sein, als sich als Erwachsener seine Träume an kleine Wunder zu bewahren und in die zauberhafte Welt der Märchen abzutauchen. Kinderkram? Keinesfalls! Märchen sind nicht nur unterhaltsam, so manch einer hat schon seine Lehre daraus gezogen.Die Geschichtenerzählerin: Märchen und Fabeln für Erwachsene„Geschichtenerzähler brauchen strahlende Kinderaugen, um ihre Märchen erzählen zu können", erfährt Emina auf dem Marktplatz ihrer Stadt. Aber Märchen sind nicht nur für Kinder gemacht – auch Erwachsene möchten für kurze Zeit dem Alltag entfliehen und in die Welt der Fantasie eintauchen. Marika Krücken hat 17 moderne Märchen und Fabeln zum Lesen und Vorlesen aufgeschrieben. Sie sind humorvoll oder romantisch, ironisch oder nachdenklich. aber immer voller Poesie. „Die Geschichtenerzählerin" ist ein besonderes Lesevergnügen für jedes Alter. Und wenn sie nicht gestorben ist, erzählt sie heute noch ihre Geschichten im Land der Geschichtenerzähler.Produktinformation• Taschenbuch: 132 Seiten• Verlag: Pax et Bonum; Auflage: 1 (13. Mai 2012)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3943650154• ISBN-13: 978-3943650150• Größe und/oder Gewicht: 12,7 x 0,8 x 20,3 cmSchwanenkindSeetonia im Mittelalter. Nach dem Tod der Königin im Wochenbett, schenkte König Kaltan seine ganze Liebe und Aufmerksamkeit seinem Sohn Kilan und bemerkte nicht, zu welchem Tyrannen dieser sich entwickelte. Alle am Hofe waren seinen Launen ausgeliefert und er bekam mit seinen Lügen vom König immer Recht. Besonders betroffen war der Zauberer Hokastus, dem Kilan so übel mitspielte, dass er nur durch die Flucht aus dem Schloss einer Bestrafung entging. Als der König auf mysteriöse Weise verstarb, gab Kilan der Heilerin Eldegard die Schuld und verurteilte sie zum Tode. Auf dem Marktplatz sollte sie als Hexe verbrannt werden.Produktinformation• Taschenbuch: 140 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (6. Juli 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1514846845• ISBN-13: 978-1514846841• Größe und/oder Gewicht: 13,3 x 0,9 x 20,3 cm



