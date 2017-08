(fair-NEWS)

Der Duft des Sommers liegt noch in der Luft, zumindest mit dieser Lektüre, an der nicht nur Kinder und Jugendliche ihre Freude haben!Die Abenteuer des kleinen FinnDer kleine Mäuserich Finn führt eigentlich ein recht beschauliches Leben in einem Garten. Er versteht sich sehr gut mit seinen Menschen, und sogar mit dem Kater des Hauses hat er ein freundschaftliches Verhältnis.Eines Tages jedoch ändert sich alles. Die nette Familie zieht fort und es kommen neue Menschen. Diese mögen Mäuse gar nicht und zu allem Überfluss haben sie auch noch zwei Kater, die es ebenfalls auf Finn abgesehen haben. Als diese bösen Menschen Finns Wohnung unter Wasser setzen, muss er aus dem Garten fliehen.Entkräftet und zutiefst traurig findet er in einer Scheune Zuflucht. Dort lebt die Maus Felix, die sich um den unglücklichen Finn kümmert und ihm das Leben auf dem Land und im Wald zeigt.Die beiden erleben nun gemeinsam viele Abenteuer und bestehen so manche Gefahr, was ihre Freundschaft von Tag zu Tag wachsen lässt.Mit Illustrationen von Judith Beck-Meyer.Krümelchen und seine Freunde in WienKrümelchen und seine Freunde unternehmen eine Reise nach Österreich, in die schöne Stadt Wien. Sie erforschen Gebäude, eine Schule und müssen als Superdetektive einen sehr heiklen Fall lösen. Was da sonst noch alles passiert? Das Buch ist mit bunten Illustrationen ausgestattet und es finden sich in jedem Kapitel Bilder zum Ausmalen.Dieser Sonderband von "Krümelchen" wurde eigens für den Verein "Respekt für Dich - Autoren gegen Gewalt" für die Hilfe für Gewaltopferkinder in den Autonomen Österreichischen Frauenhäusern herausgegeben.Ein Zuhause für Bruno BarschBruno ist wohl der einzige Barsch der Welt, der keine Fische essen mag und deswegen ist er der Kleinste in seinem Schwarm. Langsam wird es für ihn in seinem Schwarm gefährlich und er beschließt, diesen zu verlassen. Seine Einsamkeit dauert aber nicht lange, er findet schnell eine neue Freundin, namens Rita Rotfeder. Jedoch scheint es, als würde diese Freundschaft nicht lange halten, denn Ritas Geschwister machen Bruno klar, dass er als vermeintlicher Räuber nicht willkommen ist. Doch dann vollbringt er eine Heldentat…Eine Geschichte, die mit ihren vielen naturnahen Illustrationen, Kindern den Lebensraum Wasser näher bringen soll.30 Tage SommerMia weiß genau, was sie nach dem Schulabschluss machen möchte: Chemie und Mathe auf Lehramt studieren und danach einem geregelten Leben folgen.Doch dann rettet sie die extrovertierte Hailey in der Disco vor einem aufdringlichen Verehrer ...Hailey ist genau das Gegenteil von ihr. Sie lebt für den Moment, und je besser die beiden Mädchen sich kennenlernen, desto mehr ändert Mia ihre Einstellung zum Leben und zu sich selbst.Bis zum Anfang der ZeitFerien in den Alpen … Langeweile vorprogrammiert. So jedenfalls denkt Leon. Auch Emma und Malte tragen nicht zur Besserung der Laune bei, bis zum Auffinden eines Bergkristalls, der besondere Kräfte in sich birgt. Ein großes Abenteuer – eine Reise in die Geschichte– beginnt. Immer weiter in die Vergangenheit zurück führt sie der Kristall. Die Jugendlichen durchreisen Erdzeitalter um Erdzeitalter, erleben hautnah die Epoche, in der Dinosaurier den Planeten bewohnten und begreifen, dass diese Reise sie schließlich soweit zurückführt, bis es keine Lebensbedingungen für Menschen mehr gibt. Kann ein sprechender Kristall sie in die Gegenwart zurückbringen? Gibt es ein Zurück?Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und KoboldeDieses Buch lädt den Leser mit seinen märchenhaften und lehrreichen Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Feen zu einer Reise in die bunte Welt der Fantasie ein. Mit seinen lustigen Ausmalbildern ist es für Kinder ebenso geeignet wie für all jene, die im Herzen jung geblieben sind.Der PfirsichblütenfischWunderbare Kurzgeschichten über das Leben, die Natur, die Menschen und Tiere. Zauberhaft geschrieben. Ein Buch zum Entspannen und wohlfühlen. Begleitet werden die Worte mit Fotographien des Autors.Die lustigen Abenteuer des Hugo Apfelkau: SommerbuchEin Frosch der gerne Äpfel mag? Gibtes sowas? Aber klar doch!Am Teich, wo Hugo mit seiner Familieund Freunden lebt, sind Äpfel gar eineDelikatesse.In der Sommerzeit duftet es nachFrüchten und die Luft ist sauber undrein. Für Froschkinder gibt es vielPlatz zum Spielen oder für den einenoder anderen Streich.Ein Lese- und Bilderbuch überehrliche Freundschaft.Fridolin der FliegenpilzSebastian besucht mit seiner Familie einen Jahrmarkt. Von dem bunten Treiben ist er begeistert - aber noch mehr von einem großen Fliegenpilz aus Plüsch, der als Tombola-preis ausgestellt ist. So gerne hätte er diesen!Wird sein Wunsch in Erfüllung gehen und welche Abenteuer warten auf den kleinen Jungen?Sonnen- und Reisegeschichten: Jedes Wort ein AtemzugGeschichten und Anekdoten, geschrieben von bekannten AutorInnen der ganzen Welt. Wir begegnen einem Koffer, der ein Schicksal begleitet, möchten alleine an den Strand, Unternehmen eine Reise mit "Dreamtravel", versuchen einzuschlafen, aber eine Schlafwagenfahrt weiß das zu verhindern. Leichtsinn wird bestraft und mit dem Frühling im Herzen stauen wir nach Berlin-Tegel. An einem Tag im März verändert sich alles und eine Weide und ein Kätzchen erleben ein Abenteuer. Viele weitere Geschichten warten darauf, gelesen zu werden und dabei zu helfen.Jedes Exemplar dieses Buches unterstützt dasProjekt "Respekt für Dich - AutorInnen gegen Gewalt".Bereits über 850 AutorInnen, KünstlerInnen, MusikerInnen, stehen hinter "Respekt für Dich". Für die Buchserie "Jedes Wort ein Atemzug" schreiben sie Kurzgeschichten und Anekdoten und das gesamte Honorar für diese Bücher fließt in die Hilfe für Gewaltopfer.Insgesamt sind bereits 5 Bände erschien. Alle vollgefüllt mit Unterhaltung für die Leser.©byChristine Erdiç



