Wie gesund ist die Kartoffel?

Kartoffeln enthalten Kohlenhydrate und sind damit Dickmacher, heißt es oft. Dennoch erfreuen sie sich großer Beliebtheit, denn sie sind sättigend und ihre Zubereitungs- und Kombinationsmöglichkeiten vielfältig, sodass sich rasch abwechslungsreiche Gerichte mit und ohne Beilagen kreieren lassen.Die Kartoffel liefert mit zwei Prozent zwar nur recht wenig Eiweiß, dafür ist dieses aber besonders hochwertig. Der Körper kann die Proteine der Kartoffel relativ leicht in körpereigene Eiweiße umwandeln. Daneben punktet die Knolle noch mit einer beträchtlichen Menge an B- und C-Vitaminen und 15 verschiedenen Mineralstoffen und Spurenelementen .Besonders bemerkenswert ist dabei der hohe Kaliumanteil. Gute Argumente, die die Kartoffel gesund machen. ( Quelle: http://eatsmarter.de/ Delikate Rezepte mit Kartoffeln:Pikante KartoffelbällchenZutaten:150 g Kartoffeln100 g griebener Hartkäse2 EierPfeffer, Salz, MuskatnussÖl und MehlDie gekochten Kartoffeln mit den übrigen Zutaten zu einem Brei verrühren und abschmecken. Etwa eine halbe Stunde kalt stellen.Walnussgroße Bällchen aus dem Teig formen, diese in Mehl wälzen und in einem Topf mit Öl oder in einer Friteuse ausbacken.Kartoffelstäbchen mit Puten-Ananas-SpießchenZutaten für die Pommes:1 kg Kartoffeln3 El OlivenölSalz und PaprikaZutaten für die Spieße:500g Putenfleisch8 Scheiben gekochter Schinken100 g geriebener Gouda1 frische Ananas oder Ananas aus der DosePflanzenöl8 Schaschlikspieße aus HolzDie Kartoffeln schälen, zu dünnen Pommes schneiden und in einer Schüssel mit dem Olivenöl vermengen und durchmischen.Im vorgeheizten Backofen auf Backpapier bei 200 Grad auf der mittl. Schiene 20-30 Min. backen.Damit die Pommes schön knusprig werden, die letzten 5-10 Minuten einen Holzlöffel oder Topflappen in die Ofentür klemmen.Putenbrust und Ananas in gleich große Stückchen schneiden und in etwas Pflanzenöl anbraten, dann abkühlen lassen. Den Schinken aufrollen und in 2,5 cm breite Röllchen schneiden. Abwechselnd Putenbrust, Schinkenröllchen und Ananas aufspießen. Die fertigen Spieße in eine feuerfeste Form legen, mit Käse bestreuen und 15 Min. bei 160 Grad im Ofen überbacken.Die Rezepte stammen aus dem Buch „Zauberhafte Gerichte aus der Koboldküche“, für den die Künstlerin Rianne Bartmann eigens die Koboldfigur Nepomuck modelliert hat.Mehr Infos unter “Meine Bücher- und Koboldecke” https://christineerdic.jimdo.com/ & “Das Strunzertaler Atelier” www.laurina-bartmann-lucius.de/ Fotocollage: Rianne Bartmann.©byChristine Erdiç



Bildinformation: Rianne Bartmann Lucius