Geld falsch investiert?

"Ich habe schon sehr viel ausprobiert, um mein Geld sicher und mit Aussicht auf Profit anzulegen, bin dabei aber immer auf die Nase gefallen." Diese Erfahrung haben schon viele gemacht. Nach der Ansicht von Investment-Experte Udo Goebel zu viele: "Das tut nicht nur für den Moment weh. Einige haben unter anderem durch Gutgläubigkeit ihre kompletten Ersparnisse verloren. Und auch ihr Vertrauen in seriöse Geldanlagen." Vermögen weg, Vertrauen weg, was nun?"Sie werden ohne Risiko, mit wenig Aufwand eine hohe Rendite erzielen ..., wer Versprechen dieser Art glaubt, macht bereits den ersten Fehler und sollte lieber die Finger von Investments lassen", so Udo Goebel. Die meisten seiner Kunden sind gebrannte Kinder und haben durch das Einlassen auf unseriöse oder unrealistische Investments Unsummen an Geld verloren. "Dann haben wir noch das Problem mit der Erwartungshaltung. Menschen investieren Geld und wachen am nächsten Tag mit der festen Überzeugung auf: "Jetzt bin ich Investor, mache gleich richtig viel Geld und niemals Verluste"."So funktioniert das leider nicht. Von heute auf morgen schon mal gar nicht - und das ist auch völlig natürlich. Wie beim Erlernen eines Berufs braucht es für das Erlernen von erfolgreichen Investments Zeit. Zeit für Erfahrung, Wissensaufbau und Strategieentwicklung. "So geht es nicht nur Neu-Investoren. Auch die, die schon lange im Geschäft sind, haben diese Lernkurve durchmachen müssen und müssen es von Fall zu Fall auch immer wieder."So auch Udo Goebel. Heute weiß er genau, wovon er spricht und was er tut, wenn es um passives Einkommen geht. Menschen, die mit einem Investitionswunsch zu ihm kommen, können von seiner Erfahrung profitieren sowie Lernschleifen umgehen und bekommen realistisch aufgezeigt, was möglich ist. "Denn ich kann oftmals schon vorher erkennen, was in einem bestimmten Zeitpunkt passieren wird - und damit auch, was zu tun ist. Work smart - not hard", schließt Udo Goebel mit seinem Credo.Mehr Informationen zu Udo Goebel - smart success und gewinnbringenden Investments finden Sie unter: <a href="https://www.provestment.de/"> www.provestment.de</a>



