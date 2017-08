Smarter Einstieg in die Touchscreen-Klasse: METTLER TOLEDO stellt neue Waagenfamilie FreshBase vor

(fair-NEWS)

Gießen, 16. August 2017 - Smarter Wiegen mit Touch-Komfort: METTLER TOLEDO bringt die neue Touchscreen-Waagenfamilie FreshBase auf den Markt. METTLER TOLEDO adressiert damit Lebensmitteleinzelhändler, die in die Leistungsklasse des Wiegens mit Touch-Komfort einsteigen möchten.Bewährte Funktionalität, überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis: FreshBase bringt mit einer leistungsstarken Waagenapplikation komfortable und intuitiv einfache Touch-Bedienung an Verkaufstheken, in die Vorverpackung sowie das SB-Wiegen in Frischeabteilungen. FreshBase überzeugt mit Robustheit, Zuverlässigkeit und einfacher Bedienbarkeit im Verkaufsalltag - ob in Supermarktfilialen, im Feinkostladen um die Ecke oder in der Metzgerei.Embedded Systems plus bewährte WaagensoftwareFreshBase punktet dank Embedded Systems-Technologie mit geringem Stromverbrauch, herausragender Systemstabilität und schnellen Rechenprozessen. Ob Bezahlen mit der EC-Karte, Warenrückverfolgung, Promotions oder optionale Bonweiterleitung: FreshBase-Nutzer profitieren von der Stabilität und dem Funktionsreichtum der Waagensoftware, in der sich das Know-how und die langjährige Erfahrung von METTLER TOLEDO im Lebensmitteleinzelhandel bündeln. Alle Modelle der FreshBase Line sind hochgradig kompatibel zu bereits vorhandenen Integrationen in Tools und Warenwirtschaftslösungen.Einfache BedienbarkeitFreshBase ist mit ihrer Touchscreen-Menüoberfläche intuitiv zu bedienen und bietet den Servicekräften eine Vielzahl an Assistenz- und Komfortfunktionen wie etwa die alphanumerische Artikelsuche. Dank der interaktiven Benutzerführung sind auch neue Mitarbeiter schon nach kürzester Einarbeitungszeit in der Lage, ohne weitere Hilfe und Schulungsmaßnahmen die Waage rasch und fehlerfrei zu bedienen. FreshBase führt hierzu mit Touch-Bedienkomfort den Anwender Schritt für Schritt durch sämtliche Wiege- und Bedienprozesse. Mitarbeiter passen für ein schnelles, ermüdungs- und fehlerfreies Arbeiten das stufenlos neigbare und blendfreie Bedienerdisplay individuell an ihre ergonomischen Bedürfnisse an. Eingaben gehen dank des schnell ansprechenden kapazitiven Touchscreen mühelos und ohne Druck von der Hand.Robust und zuverlässigLebensmitteleinzelhändler treffen mit FreshBase eine zukunftssichere Investitionsentscheidung. Die robuste Bauweise mit Aluminiumdruckguss-Gehäuse sowie die ausschließliche Verwendung hochwertiger, nach Industriestandards gefertigter Komponenten sichern eine hohe Verfügbarkeit und lange Lebensdauer auch unter hoher Beanspruchung. FreshBase ist unempfindlich gegen Säuren und Fette; Schrammen und Scheuerspuren bleiben auf der durchfärbten ABS-Polymer-Ummantelung praktisch unsichtbar. Dank der Anti-Haft-Beschichtung der Oberfläche lassen sich Etiketten leicht und rückstandsfrei entfernen - wichtig beim Einsatz als SB-Waage. Alle Kabelzuführungen erfolgen zugentlastet an der Gehäuseunterseite, an der sich auch - geschützt vor versehentlichem Betätigen - der Ein/Aus-Taster befindet. Touchscreen und Kundenbildschirm schließen bei FreshBase bündig mit dem äußerst schmalen Rahmen ab, was eine Kontamination durch Ablagerungen in Ritzen und Spalten verhindert. Die pflegeleichte Edelstahlwägeplatte ist mit einem Handgriff abnehmbar - dies vereinfacht das schnelle und gründliche Reinigen im Arbeitsalltag.Perfektes EinkaufserlebnisDas schafft Vertrauen beim Kunden: Das farbige 7-Zoll-Kundendisplay in LED-Backlight-Technologie überzeugt mit hoher Blickwinkelstabilität, Blendfreiheit sowie exzellenten Helligkeits- und Kontrastwerten für beste Sicht- und Lesbarkeit. Rollenwechsel sind dank der einfachen Zugänglichkeit des Etikettendruckers rasch erledigt und ersparen dem Kunden unnötige Wartezeiten. Darüber hinaus erlaubt FreshBase die Verwendung großer Bon- oder Etikettenrollen bis 120 Millimeter Durchmesser und reduziert damit zusätzlich die Anzahl erforderlicher Rollenwechsel.FreshBase T mit Kundendisplay und DoppeldruckerMultifunktionale Thekenwaage für den bedienten Verkauf und das Vorverpacken für SB-Auslagen. Servicekräfte wechseln einfach per Touch-Tipp zwischen Bon- und Etikettendruck - ohne Rollenwechsel. Verkaufsschwache Phasen lassen sich so schnell und bequem für das Vorverpacken nutzen. Rollwechsel im Bondrucker sind per Drop-in in Sekundenschnelle erledigt. Die Auto-Papercut-Funktion erleichtert dem Thekenpersonal das Handling der Bons und sorgt gleichzeitig für saubere Schnittkanten.FreshBase T mit KundendisplayThekenwaage für den bedienten Verkauf mit kundenseitigem 7-Zoll-Farbdisplay und in das Gehäuse integrierten Bon- und Etikettendrucker.Mit der FreshBase Line bietet METTLER TOLEDO Retailern leistungsstarkes Wiegen mit Touch-Komfort. Weitere Modelle - darunter eine Kompaktvariante - sind voraussichtlich ab dem 3. Quartal 2017 verfügbar.



Bildinformation: FreshBase T mit Kundendisplay und Doppeldrucker von METTLER TOLEDO