Der Vorstand der LeaseForce AG stellt den Anteilseignern die Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2017 vor. Auch im laufenden Jahr erzielt das Unternehmen ein deutlich über Plan liegendes Wachstum und übertrifft auch die Benchmarks im Branchenvergleich. Als nicht so einfach wird das Thema Personalsuche beschrieben. Geeignetes Personal wird benötigt, ist aber immer schwieriger zu finden.München, im August 2017Fast erfolgsverwöhnt zeigt sich der Vorstand der LeaseForce AG in München im Gespräch über die Geschäftsentwicklung der Unternehmen in Deutschland und der Schweiz. Die Planzahlen wurden in beiden Ländern übertroffen und auch im Branchenvergleich zeigen sich die Unternehmen in glänzender Verfassung. So wuchs das Geschäft in Deutschland um 15% stärker als geplant, in der Schweiz lag der Zuwachs sogar bei rund 24%. Das Neugeschäftsvolumen der LeaseForce-Gruppe betrug im ersten Halbjahr somit knapp 50 Mio. EUR. Immer schwieriger gestaltet sich allerdings die Suche nach geeignetem Personal. Sowohl im Vertrieb als auch in der IT sind Stellen zu besetzen.Vermehrt sollen in der Zukunft die sozialen Medien als Zugangskanal für das Recruiting und für die Außendarstellung der Unternehmensgruppe genutzt und von einem neuen Teammitglied professionell betreut werden. Eine entsprechende Stellenanzeige hat die LeaseForce bereits veröffentlicht. Ebenso werden in der Leasingbranche erfahrene Spezialisten als Verstärkung für den Vertriebsbereich gesucht.



Bildinformation: Die Unternehmensgruppe LeaseForce AG Deutschland und Schweiz wächst weiterhin über Plan und sucht geeignetes Fachpersonal.