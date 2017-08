Wege zur Prostatagesundheit – Vorsorge mit Vitalstoffen ist belegt, effizient und ökonomisch

(fair-NEWS)

Jährlich erkranken in Deutschland knapp 50.000 Männer neu an Prostatakrebs. Eine erschreckend hohe Zahl, wenn man bedenkt, dass durch recht einfach umzusetzende Maßnahmen das Erkrankungsrisiko deutlich reduziert werden könnte. Zwar gehen schon jetzt immer mehr Männer ab einem Alter von etwa 40 Jahren regelmäßig zum Prostata-Check. Diese Maßnahme ist jedoch in erster Linie darauf ausgerichtet, möglichst frühzeitig Prostata-Krebs zu entdecken. Eine Vorsorge im Sinne von Vermeidung von Krebserkrankungen sind diese Checks jedoch nur, wenn bei Männern, deren Untersuchung ohne Befund geblieben ist, konkrete Maßnahmen zur Risikoreduktion eingeleitet werden würden. Hier mangelt es jedoch häufig.Dabei böten die Ergebnisse einer französischen Präventionsstudie gute Ansätze um diesen Mangel zu beheben, wenn sie denn breit umgesetzt würden. Nach dieser Studie scheint klar, dass die Prävention von Karzinomen mit Antioxidantien und Vitalstoffen bei Männern möglich und einfach wie auch kostengünstig durchzuführen ist. Dazu bieten die Ergebnisse dieser Präventionsstudie gute Chancen. Aus einem Gesamtkollektiv von mehr als 12.000 Teilnehmern hat sie bei den 5.041 teilnehmenden Männern über 7,5 Jahre mit einem präventiven Ansatz auf Basis von Antioxidantien eine Halbierung des Auftretens von Prostatakrebs gezeigt. Das in der Studie eingesetzte Vitalstoffpräparat enthielt die Vitamine A, C und E sowie die Spurenelemente Zink und Selen. Aber was nützen die besten Präventionsstudien, wenn sie mangels Kenntnis und verfügbarer Produkte, die exakt den Studienpräparaten entsprechen, nicht in Präventionsmaßnahmen der täglichen Praxis umgesetzt werden. Hier setzt das Konzept von Navitum Pharma an. Navitum Pharma stellt Präparate zur Verfügung, die den Prüfpräparaten großer ernährungsphysiologischer Interventionsstudien entsprechen und nachempfunden sind. So auch ProVitum als Evidenz basierter Baustein für die Gesunderhaltung der Prostata. ProVitum ist inhalts- und dosisidentisch mit dem Prüfprüfpräparat der französischen Su.Vi.Max-Studie, die weltweit als erste Großstudie die Effektivität der Primärprävention von Prostatakarzinomen und anderen Karzinomen mit Vitalstoffen bei gesunden Männern gezeigt hat. Gesundheitsbewusste Männer haben mit ProVitum ein Präparat an der Hand, mit dem moderne internationale Forschung in praktische, Evidenz basierte Prävention umgesetzt werden kann. Entsprechen sind Provitum Kapseln nur zur Vorsorge geeignet, nicht jedoch zur Behandlung von Krebserkrankungen. Die leicht zu schluckenden Kapseln können, auch als kostengünstige 3- und 6-Monatspackung direkt bei der Firma immer versandkostenfrei und über www.amazon.de/shops/A2589KXRMH9JGY/ref=olp_merch_name_1 bezogen werden.Quelle: Hercberg S. et al. Ann Pharm Fr. 2006 Nov;64(6):397-401; Meyer F et al. Int J Cancer. 2005 Aug 20;116(2):182-6; Ozmen H et al. Clin Chem Lab Med. 2006;44(2):175-9.Navitum Pharma GmbHTel: 0611-18843740FAX: 0611-18843741Web: www.navitum-pharma.com Web: http://blog.navitum.de/



Bildinformation: Wege zur Prostatagesundheit – Vorsorge mit Vitalstoffen ist belegt, effizient und ökonomisch