Verkaufsstart für 33 neue Eigentumswohnungen in Berlin-Spandau

(fair-NEWS) Zwischen der Fehrbelliner und der Schönwalder Straße im Berliner Nordwesten errichtet der Projektentwickler und Bauträger PROJECT Immobilien unter dem Namen „Lebensart Spandau“ ein Neubauensemble aus zwei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 33 gehoben ausgestatteten Eigentumswohnungen. Der Verkauf hat am vergangenen Wochenende begonnen.

Auf dem rund 1.290 m² großen Grundstück im Bezirk Spandau verteilen sich zwei im KfW-55-Standard geplante Gebäudekörper mit einer Gesamtwohnfläche von knapp 2.000 m²: ein fünfgeschossiges Mehrfamilienhaus an der Schönwalder Straße und eines mit vier Geschossen und zusätzlichem Staffelgeschoss an der Fehrbelliner Straße, die durch einen begrünten Innenhof miteinander verbunden werden. Außerdem entstehen zwölf Außenstellplätze für Pkw sowie 36 Fahrradstellplätze.

Das Wohnungsangebot von „Lebensart Spandau“ umfasst 1- bis 4-Zimmer-Eigentumswohnungen mit Wohnflächen von ca. 28 bis 103 m², die größtenteils mit Terrasse, Balkon oder Loggia versehen sind. Im westlichen Gebäude an der Fehrbelliner Straße entstehen drei Dachterrassenwohnungen mit zwei oder drei Zimmern. Der Baubeginn des Ensembles ist für das erste Quartal 2018 vorgesehen.



Sehr gute Infrastruktur in Spandau



In Spandau, einem von Berlins wald- und wasserreichsten Bezirken, bieten sich viele Möglichkeiten der Naherholung in der Natur – von der Havel über den Spandauer Forst bis hin zum grundstücksnahen Wröhmännerpark. Alle Einrichtungen des täglichen Bedarfs befinden sich in unmittelbarer Nähe von „Lebensart Spandau“, darunter zahlreiche Supermärkte, Bildungseinrichtungen, Ärzte und Apotheken. Eine Bushaltestelle nahe dem Grundstück sichert eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Zur historischen Altstadt von Spandau mit der größten Fußgängerzone Berlins und dem Einkaufszentrum Spandau Arcaden sind es weniger als zwei Kilometer.