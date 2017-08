FAMI punktet als „Komplettanbieter“

(fair-NEWS)

Fami ist der Nr.1 Hersteller für Arbeitsplatzsysteme und Lagereinrichtung Hersteller weltweit. Der Konzern hat vier Filialen in Europa d.h. in Deutschland, Polen, Schweiz, Österreich und zwei außerhalb Europa, d.h. in China und in Argentinien. Namhafte Hersteller und auch Fachhändler, aus den verschieden Anwendungs-Bereichen entscheiden sich für das umfangreiche Sortiment von FAMI.Aber was unterscheidet vor allem FAMI von der Konkurrenz? Vor allem, dass FAMI ein Komplettanbieter ist. Unser breites Sortiment fasst MASTER Schränke, Schubladenschränke, Werkbänke, Regalsysteme, Systemwagen, UNIMOD Wagen mit Behältern und Kunstoffbehältern zusammen. Wir bieten personalisierte Lösungen für jeden Kunden an. Hier ein paar Beispiele von unseren • Schubladenschränke (https://tinyurl.com/lwnodqf)• ESD- Kunststoff-Behälter (https://tinyurl.com/ycrtc3ue)• Schwerlastauszug-Regale (https://tinyurl.com/kww88ly)Im Bereich der Schubladenschränke setzt FAMI auf kugelgelagerte Führungen, welche von 50 kg Vollauszug – 200 kg Vollauszug angeboten werden.Das Herzstück des Schrankes – die kugelgelagerten Führungen – stellt FAMI im eigenen Werk her, was gegenüber den Marktbegleitern einzigartig ist.FAMI bedient aber nicht nur den klassischen Bereich der Industrie, sondern agiert auch im Bereich der Dental- und Labortechnik. Hier bieten wir Lösungen z.B. mit unserem MASTER- Schrank in Kombination mit unterschiedlichen Schranksystemen, differenzierten Tragfähigkeiten, die je nach Bauteil erforderlich sind, an. (https://tinyurl.com/y9v9wfhe).Für jedes Segment kann FAMI das entsprechende Produkt zur Verfügung stellen. Ob in Bereichen, in denen ESD- Kunststoff-Behälter gefragt sind oder in Fertigungsbereichen, in denen die ordnungsgemäße Lagerung von Stanz- und Spritzguss-Werkzeugen gefragt ist.Die Schwerlastauszug-Regale werden häufig für den zuletzt genannten Bereich eingesetzt, da mit unseren Vollauszug-Fachböden und möglichen Tragfähigkeiten von 800-1000 kg eine qualitative Lösung geboten werden kann.Agentur:Fami Deutschland GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft der Fami-Firmengruppe – eines der marktführenden Unternehmen in Europa, wenn es um Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtungen und Arbeitsplatzsysteme geht. Das breite Sortiment, bestehend aus Schränken, Regalsystemen, Transportwagen, Arbeitsplatzsystemen, Werkbänken, Kästen und Behältern sind weltweit von Kunden geschätzt, da sie Inbegriffe für Top-Qualität, Robustheit und Langlebigkeit stehen. Dies sind auch die Qualitätsgrundsätze bei Fami, die seine Prozesse in der Produktion und der Logistik durch interne und externe Richtlinien und Prüfungen sichert.



Bildinformation: Schwerlastauszug-Regale