Ausleihen statt Wegwerfen

(fair-NEWS)

Das Tiffin Projekt für müllfreies Take-away hat seine neue Website veröffentlicht. Ab sofortkönnen Mitglieder und Restaurants ihre Mitgliedschaft, sowie Ausleihen und Rückgabender Edelstahl Boxen unkompliziert online verwalten.Berlin, 14. August 2017 - Rund 40 g Müll fallen durchschnittlich pro herkömmlich verpacktemTake-away an. Diese Zahl summiert sich schnell zu riesigen Mengen Abfall, welche dieUmwelt nachhaltig belasten. Dagegen versucht Das Tiffin Projekt seit 2015 vorzugehen.Praktische Edelstahlbehälter zum Ausleihen in teilnehmenden Restaurants machen seitdemEinwegverpackungen überflüssig. Jetzt geht das Tiffin Projekt in die nächste Phase: durchVeröffentlichung der neuen Website mit angeschlossenem Online-Portal vereinfacht sich dieTeilnahme für Mitglieder und Partner Restaurants.Mitglieder können sich online registrieren und erhalten sofort eine Mitgliedsnummer, mit dersie in teilnehmenden Restaurants Tiffin Boxen ausleihen und sich in das Mitgliederportaleinloggen können. Hier können diese ihre Ausleihen im Überblick behalten und ihr Guthabenaufladen. Denn mit Einführung des neuen Online-Portals unterstützen Mitglieder Das TiffinProjekts mit einer geringen Leihgebühr von 0,50 € pro Leihtag. „Uns ist wichtig, dass unsereMitglieder wissen, dass wir durch die Leihgebühr kein finanzielles Plus erreichen, sondernlediglich die kostendeckende Fortführung des Projekts ermöglichen wollen“, so dieProjektleiterin Anna Behrendt. Mit der Registrierung erhält jedes Mitglied zunächst 5 €Startguthaben, um das Projekt ausgiebig testen zu können. Partner Restaurants können durchdas neue Online-Portal einfacher nachverfolgen, wann und wie viele Tiffin Boxen an ihre Take-away Kunden ausgegeben wurden. Gleichzeitig stehen Tools und Marketingmaterialien zurBewerbung des Projekts zum Download zur Verfügung. Aktuell gehören 12 PartnerRestaurants zum Tiffin Projekt Netzwerk. Mit Einführung des neuen Systems soll nun diedeutschlandweite Ausbreitung weiter vorangetrieben werden.Der sogenannte Earth-Count, der auf der neuen Website eingebunden ist, zeigt außerdem,wie viel Müll durch das Tiffin Projekt bereits eingespart wurde. So kann jeder nachvollziehen,welchen Beitrag er für eine saubere Umwelt geleistet hat.Mehr über das Tiffin Projekt erfahren Sie über die Projektleiterin Anna Behrendt(anna@dastiffinprojekt.org oder info@dastiffinprojekt.org), auf unserer Website www.dastiffinprojekt.org ), sowie auf Facebook ( www.facebook.com/TiffinProjekt ).