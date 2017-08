ETHNO meets BASIC, Gegensätze ziehen sich an

Lieblingsshirts aus angenehm weichem und hautverträglichem Bio-Jersey. Die Passform wurde der Figur gut angepasst, sie ist lässig feminin, leicht tailliert und relativ lang. Locker eingerollte Kanten und eine Glücksblume am Halsausschnitt setzen besondere Akzente. Der vielseitige Allrounder macht bei der Arbeit, in der Freizeit und beim Yoga eine gute Figur.Modelle: Long Sleeve, Cap Sleeve und Tank TopFarben: Beerenpink und OzeanblauMaterial: 100% Baumwolle (kbA/GOTS)Herkunft: Aus fairer Produktion in EuropaDas zertifizierte Gewebe ist mehr aus nur bio. Es wird von einem unabhängigen Institut geprüft,ob die Kriterien erfüllt werden. GOTS steht für ökologische und sozial verträgliche Textilien.- Gentechnik und die Gesundheit gefährdende Substanzen sind verboten- Umwelt- und Ressourcen schonende Produktion- Sichere und hygienische Arbeitsbedingungen- Verbot von Kinderarbeit, existenzsichernde Löhne, Dienstverträge u.v.m.

ETHNIC STYES steht für Ethno Accessoires, die in fairer Hand- und Heimarbeit aus natürlichen Materialien angefertigt werden. Das Konzept bringt außergewöhnlich schöne Stücke hervor, fern des Mainstream und der Massenware. Eine kleine, feine Kollektion, von bunt bestickten Indio-Gürteln aus Peru über Hmong-Taschen aus Thailand bis hin zu Strick-Accessoires aus Nepal.Hippie Style, Ibiza Look, Boho Chic, Tribal Trend und Folklore - der Mix aus exotischen Stilen, Mustern und Farben ferner Länder ist modern und zeitlos zugleich - die perfekte Kombination zu allen Basics, ob zur blue Jeans oder zum kleinen Schwarzen.­ Daher haben wir unser Sortiment durch Basic Mode ergänzt, die in Europa, natürlich ebenfalls fair und nachhaltig produziert wurde.Mensch, Natur und Tier liegen uns am Herzen, doch am nachhaltigsten ist ein Produkt, wenn es auch langlebig ist. Daher achten wir auch auf Qualität, hochwertige Materialien und gute Verarbeitung. Ein so hergesteltes Accessoire oder Kleidungststück fühlt sich in jeder Hinsicht gut an, angenehm auf der Haut und gut für das Gewissen. Hier gibt es weitere Informationen über unser Konzept: