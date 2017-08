(fair-NEWS)

Heute startet die neue Bundesliga-Saison 2017/2018 mit der Partie Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Borussia Dortmund, Bundesliga-Rückkehrer VfB Stuttgart und die meisten anderen Mannschaften spielen am Samstag; dann ist auch der Überraschungs-Vize-Meister RB Leipzig am Start und spielt auswärts auf Schalke. Mit Spannung erwartet wird das Rhein-Derby Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln am Sonntag. Und: Das kostenlose Bundesliga-Tippspiel der Sparkassen DirektVersicherung (S-Direkt) geht bereits in seine achte Saison.Für die Saison 2017/2018 hat sich die S-Direkt weitere Highlights einfallen lassen. Es warten Gewinne im Wert von insgesamt 10.000 Euro. "Diesmal werden am Saisonende die besten zehn der Gesamtwertung statt bisher nur fünf gewinnen. Und zwar eine kostenlose Autoversicherung für ein ganzes Jahr im Gegenwert von bis zu 500 Euro", sagt Spielleiter Ulrich Lütkemeyer von der S-Direkt. Und das ist nicht alles: Weitere zehn Gewinner werden nach dem letzten Spieltag per Zufallsprinzip gezogen - unabhängig von ihrer Platzierung in der Gesamtwertung. "Sie können also auch dann gewinnen, wenn einige Tipps fehlen und Sie es nicht in die Top Ten geschafft haben", so Lütkemeyer.Das Tippspiel ist für Kunden und auch für Nicht-Kunden der S-Direkt vollkommen kostenlos. Wer die Seite www.sparkassen-direkt.de/tippspiel aufruft, gelangt direkt zum Tippspiel. Man kann sich innerhalb kürzester Zeit registrieren, Tipps abgeben und beliebig viele Freunde einladen. Die Teilnahmebedingungen sind ebenfalls im Tippspiel hinterlegt.



Bildinformation: Bundesliga-Tipps: Keine Kosten, viele Gewinne