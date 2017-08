(fair-NEWS)

Cheyenne WY 82001, 18.08.2017 - Die US-Unternehmensgruppe Tim Taylor Partner Computer Group war schon immer Visionär. So hat beispielsweise schon 1982 diese Partnervermittlung lange vor dem Start des Internet die wissenschaftliche Matching Methode in die Partnervermittlung eingeführt. Und mit sehr grossen Erfolgen in mehr als 35 Jahren. Heute arbeiten einige Wettbewerber mit ähnlichen Methoden. Allerdings hat Tim Taylor einen Vorsprung an Erfahrung, den kein anderer Anbieter jemals aufholen kann.Digitale oder lieber klassische Partnervermittlung?Am besten ist es, die Vorteile beider Arten zu nutzen und die Nachteile dabei einfach links liegen zu lassen. Das ist tatsächlich möglich. Schon 1999 hat Tim Taylor die speziellen Vorteile beider Partnervermittlungsarten verbunden und Nachteile ausgeschlossen zum Nutzen der Tim Taylor Kunden und der <a href="www.partner-computer-group.com/franchise/mobile/">Tim Taylor Franchisenehmer</a>. Fakeprofile sind bei Tim Taylors Partner Computer Gruppe nicht möglich, da alle Mitglieder persönlich bekannt sind. Die Sehnsüchte in Sachen Partnerwünsche nehmen Tim Taylor Singleberater beim neuen Mitglied persönlich auf und übermitteln die Daten online an das Mutterhaus in den USA, von wo die Vermittlung innerhalb Minuten startet. Schneller und kostengünstiger, wie bei jeder vergleichbaren Singlebörse oder Partnervermittlung. Dazu steht das hauseigene Customer Team täglich an 24 Stunden bereit, um Hilfestellungen in Sachen Partnerglück geben zu können.Tim Taylor Partner Computer Group die aussergewöhnlichste Partnervermittlung der WeltSeit dem Start-up der <a href="www.taylorgroup.ch">Tim Taylor Partner Computer Group</a> im Jahr 1981 hat diese Partnervermittlung immer eine Vorreiter Rolle inne gehabt. Es wurden Innovationen eingeführt, deren Vorteile Wettbewerber erst Jahre später erkannt und übernommen haben wie Bonusprämien, Gewinnspiele, extrem günstige Preise, authentische Werbung und so einiges mehr.2018 geht"s mit Tim Taylor in den WeltraumMehr als 40 Jahre ist es her, dass die Apollo-17-Mission der US-Raumfahrtbehörde NASA den Mond erreichte. Es war der bislang letzte bemannte Raumflug zu dem Erdtrabanten. Nun möchten innovative US-Unternehmen es Touristen ermöglichen, ab dem Jahr 2018 zahlende Touristen um den Mond zu fliegen. Die Mission bietet Menschen die Gelegenheit, schneller und weiter in das Sonnensystem zu reisen als jemals zuvor. Die Mondreise der Privatzahler wird damit zur bislang weitesten Weltraumfahrt von Menschen überhaupt. Reisen ins All - dieser Gedanke beflügelt die Menschen seit Langem. Zeitnah startet im Rahmen einer Aktion die Verlosung unter allen Mitgliedern der TTPCG, die ihr Partnerglück gefunden haben, für eine Reise mit dem Partner in den Weltraum. In diesem Paket für zwei ist die Reise in die USA (falls die Glücklichen in einem anderen Ländermarkt wohnen), inklusive Hotelübernachtungen in den USA und Vollverpflegung enthalten. Inklusive einem Training, das drei Tage vor dem Abflug stattfinden wird. Darin enthalten ist ein Zentrifugen- und ein Schwerelosigkeitstraining bis hin zu einem Medical Check vor Ort - und der Flug ins Weltall selbstverständlich. Es findet zuvor ein Parabelflug statt. Dabei fliegt das Flugzeug in sehr grosser Höhe mehrere Parabeln, so dass das <a href="http://deinenpartnerfinden.de/">Tim Taylor Glückspaar</a> ständig bis zu 30 Sekunden schwerelos ist.Was ist der besondere Kick dieses Fluges in das Weltall?Sicher ein Highlight wird die Startphase sein, wenn das Tim Taylor Glückspaar in die Sitze gepresst wird. Das zweite Highlight ist die Schwerelosigkeit und nicht zu vergessen der Blick ins All, in den schwarzen Himmel. Mehr dazu erfahren Sie demnächst. Achten Sie auf die Pressemeldungen der Tim Taylor Partner Computer Group.Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Jacqueline Etessami aus Cheyenne, WY 82001 USA gelesen. Vielen Dank dafür.



