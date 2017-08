87.Seniorengeburtstagsparty der Rüsselsheimer Volksbank

(fair-NEWS)

Rüsselsheim,17.08.17 - Zum 87. Mal lud die Rüsselsheimer Volksbank ihre Geburtstagskinder zur Seniorengeburtstagsparty im Adlerpalast ein. Eingeladen waren alle Mitglieder, die ihren 65, 70 und 75 Geburtstag feierten. Danach erhalten die Mitglieder jährlich eine Einladung.Der Andrang war auch dieses Mal ein Großer. Rund 300 Mitglieder füllten den Adlersaal in Rüsselsheim. Geleitet wurde die Veranstaltung von Timo Schmuck, der als Leiter der Abteilung Vertrieb und Marketing die Mitglieder auch im Namen der Vorstände, Herrn Paul und Herrn Walter, begrüßte.Auch dieses Mal bereitete die Volksbank ein Unterhaltungsprogramm vor, das die Mitglieder bei Kaffee und Kuchen zum Mitmachen animierte.Das Programm startete mit einem Liederratespiel, bei dem das Publikum aufgefordert war, die Charts der 50er bis 70er Jahre anhand der Melodie zu erraten. Musikalisch begleitet wurde das Programm von Rüdiger Schmidt, der auch das gemeinsame Singen von Volksliedern leitete. Die Gäste sangen begeistert mit und zeigten große Kenntnis der vorgespielten Lieder.Ein weiterer Programmpunkt war der Auftritt von 31 Schülern der Musikklasse der Immanuel-Kant-Schule unter der Leitung von Julia Wolf.Der Zauberer Matthias Drechsel flüchtete gemeinsam mit dem Publikum aus dem von Rationalität und Nüchternheit geprägten Alltag und zeigte unseren Mitgliedern anhand von mehreren Zauberkünsten das Wunder der Magie.Zu guter Letzt krönten die Seemannslieder des Shanty Chors Rüsselsheim den Abschluss der 87. Seniorengeburtstagsparty, die auch dieses Mal ein voller Erfolg war. Bemerkungen wie ,, weiter so!"" und ,, jedes Mal ein schönes Erlebnis dabei zu sein" lesen wir mit großer Freude in den vom Publikum ausgefüllten Fragebögen zur Veranstaltung.Auch für uns, die Rüsselsheimer Volksbank, ist es jedes Mal aufs Neue ein Vergnügen mit unseren Mitgliedern einen gemütlichen Nachmittag mit reichlich Unterhaltungsprogramm zu verbringen. Wir freuen uns schon auf die kommenden Veranstaltungen.Erfahren Sie mehr über die vielen Events der Rüsselsheimer Volksbank unter <a href="https://www.r-volksbank.de/wir-fuer-sie/veranstaltungen.html"> www.r-volksbank.de/veranstaltung</a> ;.



