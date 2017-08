Perfektes Aufwachen durch neues Schlafprodukt aus Deutschland

(fair-NEWS)

Aufwachen undn sofort fit sein, wer wünscht sich das nicht. Die Realität sieht oft anders aus. Mitten aus einer Tiefschlafphase wird der Körpoer durch einen schrillenden Wecker regelrecht auf-geschockt. Das Aufstehen fällt entsprechend schwer, der Kreislauf benötigt längere Zeit und die Schlaftrunkenheit lässt bei einigen Betroffenen sogar erst nach 1 Stunde nach. Schlafphasenwecker und Schlaftracker bieten neben einer einfachen Schlafmessung inzwischen auch eine neue Aufweckmethode. Dabei gibt der Nutzer die gewünschte Aufwachzeit an und der Wecker schlägt an, wenn der Körper sich in einer Leichtschlafphase befindet. Gemessen wird dabei die Schlafphase über die sogenannte Aktimetrie, also die Bewegung des Körpers im Schlaf. Schläft man leicht, identifiziert das Gerät den idealen Weckzeitpunkt. Grundsätzlich eine gute Idee, leider liegt die ideale Weckphase nicht selten 30 Minuten oder länger vom gewünschten Weckzeitpunkt entfernt. Das passt so gar nicht in den Wunsch nach ausreichend Schlaf und erholsamer Nacht. Mit AIVI löst das Kölner Schlaf-Tech-Unternehmen Infrasonics weltweit erstmals dieses Problem: durch die bereits über die Nacht genutzten neuartigen Schlaf-Stimulation wird das Gehirn zum gewünschten Zeitpunkt auf "Wachheit" hochprogrammiert. Der Effekt ist deutlich spürbar: perfektes Aufwachen zum gewünschten Zeitpunkt ohne Schläfrigkeit. Erreicht wird dies durch eine weltweit neuartige und patentierte Audiostimulation, die bereits im klinischen Umfeld für Schlafstörungen erfolgreich eingesetzt wird. Mit AIVI kann jeder Schlafsuchende ab sofort nebenwirkungsfrei Ein- oder Durschlafprobleme signifikant verbessern und dazu den perfekten Aufwachmoment erleben. Die Software in einer App sowie das neuartige Soundkissen gibt es 90 Tage zum Test unter aivi.de



