Neuer Kursstart ab 28.08.17. in der Tripada Akademie Wuppertal

In der letzten Augustwoche, ab dem 28.08.17., beginnt in der <a href="http://tripada-wuppertal.de">Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga® </a>in Wuppertal der neue Kurszeitraum für Präventionskurse. Verschiedene Kurse zum Thema Entspannung und Bewegung stehen zu Auswahl:Tripada Yoga®: Hier stehen verschiedene Kursstufen zur Auswahl. "Basic" und "Basic Plus" ist für komplette Anfänger bzw. fittere Anfänger oder Personen, die vor Jahren bereits Yoga gemacht haben und wieder Reinkommen wollen. "Mediate" ist für Fortgeschrittene, die bereits Yogaerfahrung haben. Auch für Schwangere oder Kinder von 6 - 9 und 10 - 13 Jahren werden Yogakurse angeboten.Andere Kurse, die zum Thema Entspannung angeboten werden, sind Tai Chi, Autogenes Training und Progressive Muskelentspannung.Wer lieber etwas aktiveres machen möchte, kann die Kurse Pilates und Wirbelsäulengymnastik bei Gabriele Möbius buchen. Die Kurse werden im Rahmen der Prävention rückensicher und sehr teilnehmerorientiert durchgeführt. Es gibt auch speziell Kurse im Vormittagsbereich für ältere Personen, oder solche, die körperliche Probleme und Einschränkungen haben. Die Dozentin ist speziell hierauf geschult und kann auf diese Zielgruppe besonders eingehen.Alle Präventionskurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V gefördert. Die Förderhöhe kann je nach Kasse variieren. Anmeldungen sind ab jetzt in der Tripada Akademie Wuppertal möglich.



Bildinformation: Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga