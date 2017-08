Neuer TV-Spot: PACE und Pixelschickeria fahren in die Zukunft

(fair-NEWS)

Karlsruhe, 18.08.2017Nur ein Mechatroniker kann mit einem Auto sprechen? Stimmt nicht. Seit die Autoflüsterer von PACE die Mobility-Branche aufmischen, verbreitet sich diese geheime Superkraft auch unter ganz normalen Autofahrern wie ein Virus.Das zeigt das Startup PACE Telematics mit seinem neuen Werbespot nun auch denjenigen, die bis jetzt gerade einmal wussten, wie der Warnblinker angeht.Im Stil alter Science-Fiction Filme macht die Agentur Pixelschickeria mit den Schauspielern Philip Birnstiel (Das Boot, Sky 2018) und Michael Lott (Tatort) die Autos der gestressten Bevölkerung zu Smartcars. Das Ergebnis: Schräg, nerdig und mit viel “Will-ich-haben”-Potential.Im Pitch um die Produktion überzeugte Pixelschickeria die PACE Gründer auf Anhieb. “Wir wollten etwas Lustiges machen, um das Thema ‚Connected Cars‘ emotional aufzuladen.”, so Co-Founder Dr. Martin Kern. “Dabei schielen wir natürlich auf Social Media und hoffen auf große Aufmerksamkeit.”Yves Rham, Gründer und Geschäftsführer der Pixelschickeria dazu: „Das Produkt von PACE hat uns sofort fasziniert und wir freuen uns sehr, mit dem Spot für PACE ein Stück an der Erfolgsgeschichte eines jungen und ambitionierten Startups mitschreiben zu können.“Ab dem 21.8. ist der 20-sekündige Spot im TV (unter anderem auf N24, DMAX, Sport1 und TELE 5) und online zu sehen. Den Directors Cut gibt es bereits jetzt bei PACE: https://youtu.be/CLQc6wTNzhg Über PACEDas Karlsruher Startup PACE Telematics hat mit dem PACE Link, der PACE Car App und der PACE Cloud ein System entwickelt, das Autos auf einfache Weise zu Smartcars macht. Die Geschäftsidee kam so gut an, dass die Firma direkt nach der Gründung den Jackpot beim Fundraising auf Kickstarter knackte: In weniger als 24 Stunden wurden 250 Prozent des Funding-Ziels erreicht.Zu den Talenten des Gadgets gehören neben dem automatischen Notruf ein elektronisches Fahrtenbuch und ein Spritspartrainer, das Auslesen und Erklären von Fehlercodes des Autos, die Find-My-Car Funktion, der Tankstellen-Preisvergleich, der Traffic Monitor, das Benzinkostentracking und der Performance Monitor mit Echtzeitdaten für mehr Spaß beim Fahren.Die Technologie von PACE funktioniert für fast alle Autos ab Baujahr 1996. Die Installation ist einfach: Wo sonst die Werkstatt ihr Diagnosegerät anschließt, wird nun der kleine PACE Link Stecker platziert und verbindet das Auto mit dem Smartphone.Das Aufrüsten zum Smartcar ist dank PACE jetzt für jeden erschwinglich: Das System kann für einen einmaligen Kaufpreis von 119 EUR – ohne Folgekosten – bei Amazon oder im PACE Shop gekauft werden.



Bildinformation: PACE TV Werbung | Directors Cut (c) PACE Telematics