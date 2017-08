(fair-NEWS)

Porzellan, gefertigt für den Schah von Persien, gelangt in Gütersloh zur Auktion,ferner die goldene Taschenuhr, die nach dem Krieg ein Lebensretter wurde.Das Auktionshaus Jentsch in Gütersloh, bekannt für spektakuläre Auktionen, kann in der Herbstauktion am 23. September wieder ein Highlight anbieten.In der Auktion gelangt eine Goldmünzensammlung, Goldschmiedearbeiten bekannterdeutscher Goldschmiede, das Gewicht der Objekte alleine ca.3,5 Kilogramm, sowieüber 30 Karat Brillanten.Brillanten, Smaragde, Rubine, Porzellan der bekannten Manufakturen: Königlich Berlin,Meißen, Nymphenburg, goldene Uhren, Jagdschmuck in großer Auswahl sowiedass zu den seltensten Porzellanen weltweit zählende HERENDCornucopia Tupini TCA „FÜLLHORN“ Porzellanmaler Ekehart László.Eines der kompliziertesten und aufwendigsten Beispiele der Handmalerei auf Porzellan,dieses luxuriöse Muster wurde in den 1870er Jahren für den Schah von Persiengeschaffen. Seine reiche Verwendung von Gold ist über üppigen Türkis- u.Granatapfel-Schattierungen auf einem reinen weißen Feld geschichtet.Das HEREND Porzellan gelangt nur ganz selten zur Auktion, bisher ist dieses lediglich in den USA bekannt.Der Auktionator Detlef Jentsch bietet gleich 24 verschiedene Objekte zur Auktion an.Die goldene Taschenuhr, die zum Ausruf kommt, war für einen früheren Gastwirt einLebensretter.Nach Kriegsende wurde der Gastwirt überfallen und ein Verbrecher wollte den Gastwirt mit dem Messer töten und stach zu. In der Brusttasche befand sich diese goldene Taschenuhr und das Stilett durchstach war den Deckel der Uhr, blieb aber im Zifferblatt stecken. Dier Stich ist als Erinnerung erhalten geblieben.Da niemand in der Familie die Uhr als Erbe übernehmen kann, ist man auf die Idee einer Auktion gekommen um zu mindestens die Geschichte der Lebensrettung weiter mitzugeben.Die Besichtigung ist von 12 bis 14:00 Uhr, der Beginn: 14:00 Uhr.



Bildinformation: Fernsehdreh mit Horst Lichter