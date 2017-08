(fair-NEWS)

In der heutigen Zeit entscheiden sich immer mehr Personen für eine eigene Immobilie - und möchten diese auch meist bis ins hohe Alter nutzen. Umso wichtiger ist es daher, dass die einzelnen Baubereiche speziell auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt sind und auch im letzten Lebensabschnitt optimal genutzt werden können. Bodenebene-Duschwannen nehmen in diesem Kontext einen ganz besonderen Stellenwert ein. Denn aufgrund der feuchten Fliesen bietet das heimische Bad viele Sturzpotentiale, die sich jedoch durch eine flache Dusche deutlich minimieren lassen. Denn bodengleiche Duschen können nicht nur besser eingesehen, sondern auch deutlich leichter betreten und wieder verlassen werden. Somit stellen sie eine besondere Sicherheit im eigenen Badezimmer dar von der sowohl junge wie auch ältere Bewohner profitieren werden. Bodenebene-Duschwannen bieten zudem den Vorteil, dass sie sich deutlich einfacher reinigen lassen, sodass sie den Alltag auch in diesem Bereich deutlich vereinfachen werden.Für jedes Bad die perfekte DuscheWie bei vielen anderen Duschvarianten so gibt es auch bei den bodengleichen Duschen ganz unterschiedliche Produktvarianten. Grundsätzlich können Kunden zwischen rechteckigen oder quadratischen Ausführungen auswählen. Besonders modern Modelle, die eine abgerundete Front aufweisen. Durch eine passende Duschwand kann so ein besonderes optisches Highlight gesetzt werden! Da alle Dusche mindestens einen rechten Winkel aufweisen können diese Bauelemente sowohl platzsparend in einer Raumecke integriert wie auch an einer Wand installiert werden. So wird sich für jeden Badtyp eine passende Dusche finden lassen!Wenig Arbeit für viel ErfolgFlache Duschen können entweder mit einem Wannenträger, Füßen und Winkeln montiert oder aber einfach mittels Fliesenkleber oder Bauschaum fixiert werden. Wer sich für die letzte Methode entscheidet kann die Duschen direkt auf dem Boden anbringen, sodass keine zusätzliche Erhöhung entsteht. So werden die ebenen Duschen ihrer Bezeichnung völlig gerecht. Für diese Art der Duschen wird ausschließlich ein passender Abfluss benötigt. Dieser kann entweder aus verchromtem Kunststoff oder verchromtem Messing bestehen und lässt sich ganz einfach an die Duschwanne anbringen.Individualität für einen besonderen WohnkomfortUm dem Bad einen ganz eigenen Charakter verschaffen zu können lassen sich die ebenen Duschen in ganz unterschiedlichen Varianten erwerben. So kann neben der Wannengröße auch die Lage des Abflusses frei entschieden werden. Ob mittig oder im Bereich einer Wannenecke: Dank der umfangreichen Produktpalette an ebenen Duschen kann auch hier nach dem eigenen Geschmack und den baulichen Vorgaben entschieden werden. Die Wannen werden in der Regel in einem klassischen Weiß angeboten, sodass sie sich leicht mit anderen Komponenten des Bades wie beispielsweise den Möbeln, der Duschwand, etc. kombinieren lassen.Weiter Informationen zum Thema Bodenebene Duschwannen finden Sie unter: https://www.badewannen.de/duschwannen/super-flache-duschen/