Ich höre Deine Stimme, sagt euch Anja Owens

Manchmal muss man gar nichts sagen, um dennoch die richtigen Worte zu finden, die einen mitten ins Herz treffen. Um genau diese unausgesprochenen Worte, die man trotzdem irgendwie hören kann, geht es in der neuen Single von Anja Owens - Ich höre Deine Stimme."Ich höre deine Stimme" ist wieder ein eingängiger und gefühlvoller Song, der gänzlich aus der Feder der Sängerin selbst stammt, was eindeutig an ihrem unverwechselbaren Stil zu erkennen ist. Sie singt ihn gefühlvoll und doch mit Power in der Stimme.Für die Produktion zeichnet sich wieder einmal Stephan Weidenbrück (Mixdownmusic) verantwortlich. Veröffentlicht wird "Ich höre deine Stimme" von Fiesta Records (Andreas Rosmiare).Anja Owens - Ich höre Deine StimmeMusik und Text: Anja OwensProduzent: Stefan Weidenbrück von MixtownmusicLabe und Veröffentlichungl: Fiesta records, LC 02000).Mehr Infos zu Anja Owens gibt es im Web unter www.anja-owens.de und bei Ihr auf Faebook



Bildinformation: (Bildquelle: Fiesta Records)