Transformation - das Musikdebüt von Mio

Pressemitteilung von HPS-Entertainment & Sperbysmusikplantage

(fair-NEWS) Mio ist ein junger Musiker aus Berlin, der erst seit Jahresanfang mit seiner Musik auf dem Markt ist. Er singt tiefgründigen deutschsprachigen Electro-Pop, der textlich zum Zuhören einlädt. Mio hat nun mit "Transformation" seine erste CD veröffentlicht. Dieser Silberling ist eine Maxi-Single mit vier starken Songs.

Die CD-Premiere wurde am 16. Juli im Berliner Privatclub gebührend mit einem CD-Release-Concert gefeiert. Für dieses Konzert holte er Musiker aus seiner ehemaligen Band auf die Bühne und die Fans rockten zusammen mit den Musikern ab. Mio schreibt und komponiert alle seine Lieder selbst. Das hat er schon vorher für die Band EMMA-Project gemacht, wo er Lead-Sänger und Mastermind war. Die Musiker des Abends stammen aus dieser Gruppe.

Der Titelsong "Transformation" handelt von einem Menschen, der sich ändert und eine Art Transformation hat. "Warum siehst Du es nicht?" erzählt von einem Menschen, der das Glück einfach übersieht. "Phase" schrieb er in der Zeit, wo Mio eine musikalische Neuorientierung hatte und "Echolot" beschreibt die Beziehung zwischen zwei Menschen. Neben diesen Songs performten die Musiker auch eine Menge Songs aus der alten Zeit von EMMA-Project. Die Besucher und Fans waren begeistert und klatschten lautstark Beifall.

Nach dem Konzert gab Mio noch eine Autogrammstunde, wo die begeisterten Gäste sich die gekaufte CD signieren lassen konnten. Besonders die Mädels ließen sich mit dem sympathischen Sänger fotografieren. Mio heißt eigentlich Fabrice Richter-Reichhelm und stammt aus einer musikalischen Familie. Die Songs sind alle in den Downloadportalen für Musik kaufbar.



Infos über Mio gibt es im Web unter

Autor: Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

Bildquelle: Mahoni Music Mio ist ein junger Musiker aus Berlin, der erst seit Jahresanfang mit seiner Musik auf dem Markt ist. Er singt tiefgründigen deutschsprachigen Electro-Pop, der textlich zum Zuhören einlädt. Mio hat nun mit "Transformation" seine erste CD veröffentlicht. Dieser Silberling ist eine Maxi-Single mit vier starken Songs.Die CD-Premiere wurde am 16. Juli im Berliner Privatclub gebührend mit einem CD-Release-Concert gefeiert. Für dieses Konzert holte er Musiker aus seiner ehemaligen Band auf die Bühne und die Fans rockten zusammen mit den Musikern ab. Mio schreibt und komponiert alle seine Lieder selbst. Das hat er schon vorher für die Band EMMA-Project gemacht, wo er Lead-Sänger und Mastermind war. Die Musiker des Abends stammen aus dieser Gruppe.Der Titelsong "Transformation" handelt von einem Menschen, der sich ändert und eine Art Transformation hat. "Warum siehst Du es nicht?" erzählt von einem Menschen, der das Glück einfach übersieht. "Phase" schrieb er in der Zeit, wo Mio eine musikalische Neuorientierung hatte und "Echolot" beschreibt die Beziehung zwischen zwei Menschen. Neben diesen Songs performten die Musiker auch eine Menge Songs aus der alten Zeit von EMMA-Project. Die Besucher und Fans waren begeistert und klatschten lautstark Beifall.Nach dem Konzert gab Mio noch eine Autogrammstunde, wo die begeisterten Gäste sich die gekaufte CD signieren lassen konnten. Besonders die Mädels ließen sich mit dem sympathischen Sänger fotografieren. Mio heißt eigentlich Fabrice Richter-Reichhelm und stammt aus einer musikalischen Familie. Die Songs sind alle in den Downloadportalen für Musik kaufbar.Infos über Mio gibt es im Web unter www.facebook.com/hallomio Autor: Hans Peter Sperber von Sperbys MusikplantageBildquelle: Mahoni Music

Bildinformation: (Bildquelle: Mahoni Music)

Die HPS Entertainment und Sperbysmusikplantage ist der Spezialist für die komplette Online-Promotion im Internet. Seit 2006 arbeiten wir erfolgreich in der Unterhaltungsbranche und machen Webwerbung für Künstler und Veranstaltungen. In diesem Rahmen veröffentlichen wir journalistische Pressetexte im Internet auf Presseportalen und Musikplattformen, in Auftrag und Eigenregie. Wir bewerben für Sie Ihre neue CD (Album oder Single) und Ihre Veranstaltung. Egal ob Rockfestival, Schützenfest oder Schlagerparty - wir bewerben jede Art von Veranstaltung im Netz. Ob Rock, Pop, Schlager, Volksmusik, Popschlager, Deutschpop, Deutschrock, Jazz, Reggae oder andere Musikrichtungen - wir machen Ihre Veranstaltung oder Ihr musikalisches Produkt im Internet breitflächig bekannt. Darüber hinaus gehört auch die Bemusterung von neuen Liedern bei einer großen Anzahl von Webradios, sowie lokalen Radiosendern im Deutschsprachigen Raum zu unseren Dienstleistungen. Wir vermitteln Ihnen erstklassige Künstler für Ihr Event in Deutschland.

«Transformation - das Musikdebüt von Mio»

Weisestr 5512049 BerlinDeutschlandTelefon: 030/65911004Hans Peter SperberHPS-Entertainment & SperbysmusikplantageWeisestr 5512049 Berlinhps-win@gmx.net030/65911004Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung