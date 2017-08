Wellness & Erholung an der polnischen Ostsee - Wellnessurlaub im Hotel Delfin zum Traumpreis bei Polen-Wellnessurlaub.de

(fair-NEWS)

Komfortables und günstiges Wellness- und Ostseehotel Delfin:Das Wellness- und Ostseehotel Delfin bietet besonders günstige Angebote für einen erholsamen und komfortablen Ostsee- und Wellnessurlaub. Das Vier-Sterne-Hotel (Landeskategorie) liegt ruhig im Zentrum des beschaulichen Badeorts Dabki in Strandnähe. Es ist etwa 300 Meter vom weitläufigen Strand und etwa 900 Meter vom Buckower See entfernt. Der Badeort Dabki (ehemals Neuwasser) in Hinterpommern hat im Jahr 2007 offiziell den Status eines Heilbades erhalten und ist somit der jüngste polnische Kurort. Es herrscht hier durch die bewaldete Landschaft und den Süßwasser-See ein mildes Reizseeklima mit hohem Jod- und Aerosolgehalt. Die Ostseeküste ist hier flach und hat breite, weiße Sandstrände.Das Hotel Delfin bietet Gästezimmer in vier verschiedenen Kategorien, ein À-la-carte-Restaurant und einen Spa-Bereich an. Die Zimmer sind allesamt klassisch-modern und elegant mit stilvollen Möbeln eingerichtet und mit allen modernen Annehmlichkeiten ausgestattet. Individuelle Farbgestaltung, harmonisch aufeinander abgestimmte Materialien und stimmungsvolle Beleuchtung sorgen für Behaglichkeit und eine angenehme Atmosphäre mit individuellem Flair. Das Restaurant bietet nationale polnische Küche mit Einflüssen moderner und internationaler Kochkultur. Die elegante Lobby-Bar im Foyer des Hotels lädt zum Verweilen bei hausgemachtem Kuchen und leckeren Cocktails ein. Der Spa-Bereich verspricht eine Oase der Ruhe, Entspannung und Wohlfühlen. Hier erwarten Hotelgäste ein Schwimmbad, Saunen sowie ein vielseitiges Wellnessangebot von verschiedenen Massagearten über klassische Körper- und Gesichtsbehandlungen bis hin zu orientalischen Wellnessritualen.Vielfältige Reiseangebote im Hotel Delfin exklusiv und traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.de:Attraktive Reiseangebote zum Entspannen bietet exclusiv der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de auf seiner eigenen Website an. Die Pauschalangebote und Wellness-Arrangements sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Urlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines von Reiseangeboten im Überblick:• Arrangement: Wellnesstage für Körper & Sinne• Dauer: 5 Tage / 4 Nächte• Buchungstermine: Vom 10.09.2017 bis 21.11.2017 nach Verfügbarkeit• Preise: Ab 192,- € pro Person und Arrangement (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Inklusivleistungen:1. 4 Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl2. Halbpension3. Nutzung des Spa-Bereiches mit Schwimmbad, Jacuzzi und Saunen4. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts5. Kostenloses WLAN6. Inkl. Wellnesspaket:6.1. 1 x entspannende Ganzkörpermassage mit Peeling (70 min)6.2. 1 x Aroma-Fußmassage (20 min)6.3. 1 x Gesichts-, Hals- und Dekolleté-Massage + Algenmaske (60 min)Weiterführender Link zu den Angeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,20,hotel-delfin-spa-wellness Polen-Wellnessurlaub.de - Ihre Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Hotel Delfin Spa & Wellness ****