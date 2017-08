Warum sollten Sie positive Bewertungen ganz legal kaufen

(fair-NEWS)

Dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Sie erhalten einen Bruchteil an Bewertungen, wenn Sie die Zahl Ihrer Kunden, mit den abgegebenen Bewertungen auf Google oder einem anderen Portal vergleichen. Warum aber ist das so? Will ein Kunde, ehemaliger Arbeitgeber oder ein Konkurrent etwas Böses, ist eine negative Bewertung bei Google schnell gemacht.Sie haben ein Restaurant und der Kunde wartet etwas länger auf seine Bestellung, schon hat er ihnen eine negative Bewertung auf TripAdvisor oder Google gemacht, bevor er Ihr Restaurant verlässt. Sie wissen, dass wenn Sie nicht unter den Top Restaurants auf der TripAdvisor Rangliste zu sehen sind, bedeutet das Sie Geld verlieren.Es gibt mittlerweile Hotelgäste, die einen Preisnachlass fordern, sonst würden Sie eine schlechte Bewertung bei HolidayCheck oder TripAdvisor über Sie abgeben. Somit sind Sie gefangener der Bewertungsportale und Ihnen schutzlos ausgeliefert. Bedenkt man, dass es mittlerweile über 150 Bewertungsportale in Deutschland gibt, wird es Zeit für jedes Unternehmen sich darauf einzustellen und mit geeigneten Gegenmaßnahmen die Kontrolle über Ihr Ranking und Ihren Bewertungen zu übernehmen.Vermittlung von positiven Bewertungen sind völlig legal und verstoßen nicht gegen die AGB’s der Bewertungsportale. Jeder der Ihre Webseite oder Ihr Angebot gut findet, kann Sie aufgrund dessen bewerten, obwohl er Ihre Dienstleistung nie in Anspruch genommen hat. Es steht jedem User auf der Welt frei, alles und jeden zu bewerten.Das bedeutet leider auch das Sie negative Bewertungen von Usern bekommen können die Ihnen und Ihrem Unternehmen schaden wollen. Diese negativen Bewertungen löschen zu lassen ist fast unmöglich. Viele Portale reagieren nur auf Gerichtsbeschlüsse um eine negative Bewertung vom Netz zu nehmen. Diese zu erwirken verursacht hohe Kosten und ist in den meisten Fällen ohne Erfolg.Aus diesen Gründen sollten Sie sich um Ihr Bewertungsmanagement kümmern und es auf keinen Fall vernachlässigen. Reagieren Sie auf alle Bewertungen mit Kommentaren. Bei negativen, versuchen Sie den Grund der negativen Bewertung zu erfahren und aus den eventuell eigenen Fehlern zu lernen. Bei positiven Bewertungen bedanken Sie sich beim bewertenden für sein Feedback. So zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie die Bewertungen ernst nehmen und Ihnen deren Meinung wichtig ist.Sollten diese Aktionen, sich nicht erfolgreich auf ihren Score auswirken, haben sie durch die Vermittlung von Bewertungen durch die Bewertungs-Fabrik die Möglichkeit dies auf legalem Weg zu tun.Wir vermitteln Ihnen zu jedem Portal positive Bewertungen, mit Texten und Bildern. Es wird Zeit, das Sie die Kontrolle über Ihre Bewertungen übernehmen. Jetzt fragen Sie sich ob Sie das tun sollten!Wenn Sie die folgende Frage mit ja beantworten, kaufen Sie keine Bewertung, wenn aber nicht gehen Sie den nächsten Schritt und bestellen noch heute.„Sind Sie von einem Bewertungsportal, egal ob Google, TripAdvisor, HolidayCheck, Yelp, 11880, Golocal, Trustpilot und allen anderen um Erlaubnis gefragt worden, ob Sie auf Ihrem Portal bewertet werden wollen?“Nein natürlich nicht. Diese Unternehmen verdienen Millionen mit Ihren Namen und der Funktion Bewertungen über Ihr Unternehmen zu veröffentlichen.Die Bewertungs-Fabrik steht Ihnen als kompetenter Partner, mit einer langjährigen Erfahrung und einem starken Team, im Bewertungs-Marketing zur Seite.



Bildinformation: Bewertungs-Fabrik