HANS JÖRG HARTMANN - eine Erfolgsgeschichte

(fair-NEWS)

Als Manager und Promoter in der Unterhaltungsbranche und im Sportsektor konnte Hans-Jörg Hartmann sich bereits einen Namen in der Schweiz machen. Er managte 6 renommierte Diskotheken in der Schweiz und später einen Schweizer Fussballstar.Anfang der 1990er Jahre entdeckte Hans-Jörg Hartmann sein Talent und seine Leidenschaft für Multi-Level-Marketing. Er sorgte bei den durch ihn vertretenen Unternehmen für Millionenumsätze.Seit 2014 ist Hans-Jörg Hartmann als unabhängiger Markenberater für Nerium International tätig. Das Unternehmen ist spezialisiert auf hochwertige Hautpflegeprodukte mit verjüngender Wirkung.<a href="www.hans-jörg-hartmann.de">www.hans-jörg-hartmann.de</a>Die Haut - das größte Organ des MenschenWer möchte sich nicht gerne wohl fühlen in seiner eigenen Haut?Das größte Organ des menschlichen Körpers ist über und über mit Nervenzellen versehen. Wir tasten, fühlen, spüren mit ihr. Sie ist unser Kontakt zur Außenwelt.Die Haut ist aber, wie auch unsere anderen Organe, nicht frei vom Alterungsprozess und Zellverfall. Mit der Zeit verliert die Haut an Elastizität und Spannkraft. Zusätzlich belasten Umweltgifte, UV-Strahlung, Stress und eine ungesunde Ernährung die Haut. Auch wenn es uns gelingt, unseren Lebensstil umzustellen, Stress, direkte Sonneneinstrahlung und ungünstige Nahrungsmittel zu vermeiden, ist das kein Garant dafür, dass unsere Haut sich spürbar erholt.<a href="www.hans-jörg-hartmann.de">www.hans-jörg-hartmann.de</a>Ein kleines Wunder aus der Biotechnologie - der Wirkstoff NAE-8Es war im Jahre 2011, als Wissenschaftler in Texas aus der Oleander-Pflanze, deren wissenschaftlicher Name Nerium Oleander lautet, ein Extrakt zu isolieren, dessen Wirkung für die Hautgesundheit überraschende Ergebnisse zeigte. Klinische Studien belegen seine Wirkung als Antioxidant und seine entzündungshemmenden und beruhigenden Eigenschaften. Ebenfalls belegt die Forschung die Anregung der regenerativen Fähigkeiten der Haut durch NAE-8. Auch zahlreiche Anwender können die Wirksamkeit der Nerium Hautpflegeprodukte, die exklusiv den Wirkstoff NAE-8 enthalten, bestätigen.Geschäftschancen für EuropaDer Erfolg von Nerium International in Nord- und Südamerika sowie in Pazifik-Asien gibt der Marke Recht. Nerium International zählt zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in den USA. Nun ist der erste Schritt nach Europa geplant. Ab dem Herbst 2017 startet der Vertrieb in Deutschland und in Österreich.Hans-Jörg Hartmann begleitet den Markteinstieg in Europa und ist zuversichtlich, auch hier vielen Menschen zu persönlichem Erfolg und Zufriedenheit verhelfen zu können.<a href="www.hans-jörg-hartmann.de">www.hans-jörg-hartmann.de</a>



Bildinformation: HANS JÖRG HARTMANN - eine Erfolgsgeschichte