Schukat baut neues vollautomatisiertes Lager

(fair-NEWS)

Monheim, August 2017 - Schukat electronic hat am 7. August 2017 den Bau seines neuen Logistikzentrums mit Automatischem Kleinteilelager (AKL) begonnen. Innerhalb eines Jahres will der Distributor seinen Firmenstandort in Monheim am Rhein um ein neues Gebäude von 6.200 Quadratmetern Lager- und Kommissionierfläche erweitern. Die Investitionssumme für Gebäude, Infrastruktur und Intralogistik beträgt 16 Mio. Euro.Mit dem Neubau stehen Schukat künftig 12.750 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, aufgeteilt in 10.000 Quadratmeter Lagerfläche und 2.000 Quadratmeter Bürofläche. Die Paletten-Regalanlage wächst von derzeit 2.200 auf über 4.000 Palettenplätze und lässt sich bei Bedarf nochmals auf bis zu 8.000 Lagerplätze erweitern. Für das neue automatische Kleinteilelager, konzipiert als Shuttle-System, umfasst die Lagerkapazität in der ersten Ausbaustufe 60.000 Behälterstellplätze, erweiterbar ist diese in einer bereits vorgesehenen Expansionsphase auf bis zu 100.000 Behälterstellplätze. Für die Umsetzung dieser auf dem Markt bisher einzigartigen Anlage mit 18 Meter hohem Regal zeichnet die Firma Knapp aus Österreich verantwortlich. Wichtiger Bestandteil des neuen Gebäudes ist auch weiterhin die Integration von Solarenergie und Stromspeichern."Ziel des Ausbaus ist es, sowohl unseren Kunden als auch unseren Lieferanten größtmögliche Kompetenz und Flexibilität auf dem neuesten Stand der Technik bieten zu können. Im Fokus steht eine unterbrechungsfreie Verfügbarkeit für unsere aktuell rund 30.000 Bauteile, Stromversorgungen, Halbleiter und Lüfter", so Bert Schukat, Geschäftsführer Schukat electronic. "Eine Herausforderung bei der Planung war es, zunächst die neue vollautomatisierte Anlage und um diese herum dann das neue Lagergebäude zu konzipieren." Mithilfe der Beratung durch das Intralogistik-Unternehmen Integral logistics aus Dortmund entsteht nun in Monheim eines der modernsten Logistikzentren weltweit und ein Vorzeigeprojekt für die Distribution.Fakten im Überblick:Fläche:Lager-Neubau 6.200 qmLager-Gesamtfläche 10.000 qmBüro-Gesamtfläche 2.000 qmKapazität:Palettenstellplätze 4.000, weitere Ausbaustufe bis 8.000Regalstellplätze 60.000, weitere Ausbaustufe bis 100.000Dienstleister:Knapp AG, Graz, Österreich - Vollautomatisiertes HochregallagerIntegral logistics GmbH und Co. KG - Intralogistik-Beratung



Bildinformation: Neben dem bestehenden Lager- und Bürogebäude (links) baut Schukat ein neues Lagergebäude (rechts).