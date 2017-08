Spedition Krage heißt neue Auszubildende willkommen

(fair-NEWS)

Start ins Berufsleben: Die Krage Potsdam GmbH hat sieben neue Auszubildende am Sitz des Unternehmens im Gewerbegebiet Drewitz begrüßt. "Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr alle Lehrstellen besetzen konnten", sagt Joachim Krage, geschäftsführender Gesellschafter der Krage Potsdam GmbH. Vier junge Menschen beginnen in diesem Monat ihre Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Drei streben einen Abschluss als Kaufmann beziehungsweise Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistungen an."Die Nachfrage nach Logistikdienstleistungen ist weiterhin hoch. Für Berufseinsteiger sind das gute Ausschichten für eine erfolgreiche Karriere bei einem Unternehmen wie dem unseren", erklärt Krage. Der geschäftsführende Gesellschafter ließ es sich nicht nehmen, die Auszubildenden zunächst persönlich zu begrüßen. Anschließend folgte eine Vorstellungsrunde mit leitenden Mitarbeitern. Dabei wurde deutlich: Viele der heutigen Führungskräfte haben zu Beginn ihrer Karriere selber eine Lehre im Unternehmen Krage absolviert. "Unser Ziel ist immer die Übernahme nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung", so Krage.Manche der neuen Auszubildenden hatten zuvor bereits ein Praktikum bei der Spedition Krage absolviert. Andere hatten den Weg zum Unternehmen über die Arbeitsämter gefunden. In einigen Fällen war der Start ins Berufsleben zudem mit einem Umzug nach Potsdam verbunden. Krage weiß das zu schätzen: "Flexibilität und Belastbarkeit sind wichtige Eigenschaften für eine erfolgreiche Laufbahn in einem Logistikunternehmen", sagt er. An Bedeutung gewonnen haben darüber hinaus gute Englisch-Kenntnisse. Denn neben zahlreichen nationalen zählen auch immer mehr internationale Auftraggeber zu den Kunden der Spedition Krage.Weitere Informationen zur Krage Potsdam GmbH unter: www.krage-potsdam.de



Bildinformation: Joachim Krage (rechts) mit den neuen Auszubildenden