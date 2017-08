System Alliance erteilt Gudrun Raabe Prokura

(fair-NEWS)

Niederaula, 21. August 2017 --- Der Aufsichtsrat der Stückgutkooperation System Alliance hat Gudrun Raabe mit Beschluss vom 26. April 2017 Prokura erteilt. Gudrun Raabe ist seit dem 01.06.2005 als Vertriebsbeauftragte bei der System Alliance GmbH tätig. Zu ihrem Verantwortungsbereich gehört die Umsetzung von zentralen Projekten des Netzwerks und sie ist damit einer der Treiber für die Einführung einer zentralen Auftragsmanagementlösung als Basis für das elektronische Avis sowie der Transport- und Mehrwertservices für das Zwei-Mann-Handling im B2C-Segment. „Mit der Bestellung von Gudrun Raabe zur Prokuristin unterstreichen wir ihre fachliche Kompetenz verbunden mit dem Vertrauen, auch weiterhin zur positiven Entwicklung unseres Netzwerkes beizutragen“, erklärt System Alliance-Geschäftsführer Georg Köhler.Das Pressefoto können Sie hier herunterladen:Bildunterschrift:Gudrun Raabe: Prokuristin bei der System AlliancePressekontakt:Mainblick – Agentur für Strategie und Kommunikation GmbHRoßdorfer Straße 19a60385 FrankfurtTobias LoewTelefon: 0 69 / 48 98 12 90tobias.loew@mainblick.comUnternehmenskontakt:System Alliance GmbHIndustriestraße 536272 NiederaulaGudrun RaabeTelefon: 0 66 25 / 107-0gudrun.raabe@systemalliance.deÜber System AllianceDas mittelständisch geprägte Speditions-Netzwerk bietet deutschlandweit Transportlösungen für unterschiedliche Branchen an und unterhält einen eigenen Hauptumschlagbetrieb (HUB) in Niederaula. Mit definierten Regellaufzeiten gelangt Stückgut flächendeckend schnell und sicher ans Ziel. Zahlreiche Premium-und ServicePlus-Produkte ergänzen das Angebot hochwertiger Transportlösungen. Dem Netzwerk gehören 42 Regionalbetriebe mit insgesamt rund 10.000 Mitarbeitern an.International ist System Alliance an das paneuropäische Netzwerk von SystemPlus angebunden. 22 Länder Europas werden von dem Spezialisten für Road-Express-Fracht täglich angefahren.