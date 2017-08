Für kleine Künstler und Sparfüchse: Monchhichi-Spardose und Ausmal-Monchhichi ab Oktober im Handel

(fair-NEWS)

Breukelen/Frankfurt am Main, 21.08.2017. Mit den kultigen Weggefährten kreativ werden und sparen? Das geht mit den Herbstneuheiten: dem Ausmal-Monchhichi und der Monchhichi-Spardose für Kinder ab drei Jahren. Das T-Shirt des Ausmal-Monchhichis lässt sich zweifarbig beliebig ausmalen und fördert damit die Kreativität der kleinen Nachwuchsdesigner. Zusätzlich bringt der japanische Puppenhersteller eine Spardose im Monchhichi-Look auf den deutschen Markt. Damit wird Kindern das Sparen spielerisch nahegebracht.Monchhichi als Do-it-Yourself-ProduktVor allem Mädchen ab drei Jahren lieben es, Dinge an- und auszumalen. Diese große Leidenschaft fördert der japanische Puppenhersteller mit dem neuen Ausmal-Monchhichi. Die Kleinen werden damit zu echten Künstlern und gestalten ihr eigenes Outfit für ihren Kuschel- und Spielgefährten. Der mehrfarbige Filzstift lässt sich anschließend ganz einfach wieder auswaschen. Somit kann der Nachwuchs das T-Shirt immer wieder neu bemalen und damit seiner Fantasie nachgehen.Sparen mit der Monchhichi-SpardoseDas Monchhichi-Mädchen mit rosafarbener Latzhose besteht aus phthalatfreiem, festem Kunststoff. Anstelle einer Naht im oberen Bereich der Latzhosentasche befindet sich der Münz-Einwurf. Kinder sammeln gern das Kleingeld ihrer Eltern und Großeltern für den nächsten Urlaub oder für ihr nächstes Monchhichi-Modell und werfen in ihre Spardose. Wenn diese noch so aussieht wie ihr Lieblingskuscheltier, macht das Sparen doppelt Spaß.VerfügbarkeitBeide Neuheiten sind ab Oktober verfügbar und zu einer UVP von 26,99 Euro im gut sortierten Fachhandel und online erhältlich.



Bildinformation: Monchhichi Herbstneuheiten