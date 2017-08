Verkaufen und überzeugen mit Fragen ab jetzt im Handel

(fair-NEWS)

Verkaufstrainer sind sich einig: Verkäufer fragen zu wenig. Und obwohl Fragen in den meisten Verkaufsseminaren ein wesentliches Thema sind, ändert sich das nicht. Franziska Brandt-Biesler stellt auch nach 17 Jahren Verkaufstraining noch fest: "Höchstens 10-20% der Verkäufer stellen genug Fragen, hören richtig zu und bekommen die Informationen, die sie brauchen, um zu verkaufen".Aber warum ist das so? Den Grund erfahren Vertriebler, Verkäufer und Interessierte in dem neuen Buch von Vertriebsexpertin Franziska Brand-Biesler "Verkaufen und überzeugen mit Fragen", das ab sofort im Handel erhältlich ist. Dabei bleibt es aber nicht: "Es besteht Hoffnung, dass sich das ändern kann - mit den richtigen Fragen. Genau dabei unterstützt mein neues Buch aktiv und praxisnah", erklärt Franziska Brand-Biesler.Neben theoretischer Beleuchtung der Thematik ist "Verkaufen und überzeugen mit Fragen" vor allem eins: ein praktischer Alltagshelfer. "Mit 400 Beispielfragen können Verkäufer in Zukunft Verkaufsgespräche vorbereiten und verbessern. Theorie zum richtigen Fragen und Zuhören, Dos und Don"ts und ein paar spannende Frageexperimente helfen zusätzlich, endlich richtig fragen zu lernen."Mit den richtigen Fragen im Gepäck können Vertriebler und Verkäufer nicht nur sich selbst einen Gefallen tun, sondern vor allem ihren Kunden: Mit richtigem Fragen erfahren Verkäufer, was den Kunden auf der Seele brennt, wo sie ein Problem haben, was sie sich wünschen - einfach, was aktuell ihr Anliegen ist. Dann ist der Schritt zur Lösung nicht mehr weit. Und für den Verkäufer rückt der Abschluss näher. "Mit "Verkaufen und überzeugen mit Fragen" reden sich Verkäufer nicht mehr länger um Kopf und Kragen und können nachhaltig als Spitzenverkäufer ihre Verkaufsquote verbessern", schließt Brandt-Biesler.Mehr Informationen zu Franziska Brandt-Biesler, ihrem neuen Buch und die Bestellmöglichkeit gibt es unter <a href="https://www.franziskabrandtbiesler.ch/publikationen/verkaufen-und-ueberzeugen-mit-fragen/">https://www.franziskabrandtbiesler.ch/publikationen/verkaufen-und-ueberzeugen-mit-fragen/</a>.



Bildinformation: Autorin von ‚Verkaufen und überzeugen mit Fragen’: Franziska Brandt-Biesler