Dr. Hauschka vertraut auf Grayling bei Influencer Relations

(fair-NEWS) Bad Boll / Frankfurt, 21. August 2017 – Die internationale Kommunikationsagentur Grayling

berät Naturkosmetikhersteller Dr. Hauschka bei der strategischen Weiterentwicklung der

Influencer Relations in Deutschland. Im Fokus der Aktivitäten stehen die Steigerung der

Markenbekanntheit bei Social Influencern sowie der Aufbau und die Intensivierung der

Influencer Relations.



Bereits im letzten Jahr konnte Grayling die zur WALA Heilmittel GmbH gehörenden Marke

projektweise im Bereich Influencer Relations unterstützen. Grayling lud ausgewählte Influencer zu einem Auftakt-Event ins Headquarter nach Bad Boll ein. Unter dem Motto „Dr. Hauschka & Me(lisse)“ drehte sich alles um den Produktschwerpunkt Melisse – von der Ernte auf dem Feld bis zu individuellen Produktempfehlungen. Das Event legte den Grundstein für die erfolgreiche Zusammenarbeit und gute Kontakte zu ausgewählten Bloggern.



Nun wird die Beratungsleistung für Dr. Hauschka intensiviert. Mit dem Neukunden baut der Frankfurter Standort mit starker Beauty- und Lifestyle-Expertise seinen Kundenstamm aus.



„Grayling überzeugte uns mit seiner langjährigen Expertise im Bereich Influencer Relations und dem umfassenden Branchen-Knowhow im Bereich Beauty. Mit Grayling haben wir einen erfahrenen Partner gefunden, der die Welt der Influencer sehr gut kennt und sich sicher darin bewegt, “ so Nina Steimle, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Dr. Hauschka.



„Auch in der Naturkosmetik-Branche sind Influencer Relations ein wichtiger Teil einer integrierten Kommunikationsstrategie. Wir sind stolz, eine solch renommierte und traditionsreiche Marke wie Dr. Hauschka auf diesem Weg begleiten zu dürfen und freuen uns, die Influencer Relations strategisch weiterzuentwickeln“, sagt Sandra Gernsheimer, Senior Director Consumer Marketing.



Über Grayling



Das flexible, internationale Netzwerk von Grayling arbeitet über nationale und disziplinäre Grenzen

hinweg. Die Grayling Gruppe beschäftigt 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist mit mehr als 50 Büros in mehr als 30 Ländern in Europa, Nordamerika, Asien und im Mittleren Osten tätig. Die Agentur arbeitet für Kunden aus diversen Branchen, darunter Government & Public Sector, Energy, Environment & Sustainability, Healthcare, Technology, Consumer Brands, Financial Services und Transport & Logistics. Unter anderem vertrauen British Airways, Commvault, DA Direkt/Zurich Gruppe, DHL, Hilton, Hochschule St. Gallen, Leica und Mitel auf die Beratungsleistungen von Grayling Deutschland.



Gewinner Gold SABRE Award 2017, Kategorie Pan-Europäische Programme

Gewinner PR Report Awards 2016, Kategorie “Consumer Marketing”



