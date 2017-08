„Garantierter Erfolg bei Online Dating! - Die Schritt-für-Schritt Anleitung von Luca Stulier

(fair-NEWS)

Luca Roland Stulier ist mit seinen 19 Jahren noch ein sehr junger Unternehmer, hat während des Abiturs ein Start Up gegründet und versucht jetzt das Online Dating zu revolutionieren und vielen Menschen zu helfen. Angefangen hat nämlich alles mit einer Kennenlern-App (SoulMe), die den Umbruch im digitalisierten Kennenlernen bringen soll. SoulMe legt – im Gegensatz zu allen oberflächlichen (und vor allem reinen) Dating Apps wie Lovoo oder Tinder – sehr viel Wert auf die inneren Werte, also die Persönlichkeit und die Interessen eines jeden Users. Das besondere: der Algorithmus ist auch genau darauf ausgelegt. Gematcht wird somit nicht mehr manuell durch einen User, der anhand eines Bilder entscheiden muss, ob eine Person sympathisch oder unsympathisch erscheint, sondern automatisiert nach Charaktereigenschaften und Interessen.Durch dieses Alleinstellungsmerkmal will SoulMe die Oberflächlichkeit des Online Datens unterdrücken und vor allem auch älteren Menschen die Möglichkeit bieten, online Kontakte zu knüpfen; seien es einfach nur neue Freunde/Bekanntschaften oder noch einmal die große Liebe.Gerade weil also Menschen mit fortgeschrittenerem Alter eine sehr große Zielgruppe von SoulMe sind, erkannte Luca Stulier nach einigen Monaten der App-Erstellung - und vor allem nach dem Launch - eine große Problematik: Viele wissen nicht genau, wie sie sich beim Online Daten verhalten und auch präsentieren sollen.-Wie sollte mein Profilbild aussehen?-Welche weitere Bilder sollte ich einstellen?-Was schreibe ich in die Biografie?-Welche Angaben sind wichtig und sollte ich unbedingt angeben?-Wie schreibe ich eine Person am besten an?-Wann frage ich nach der ersten Verabredung?… und so weiter.Auf all diese Fragen hat Luca Stulier eine Antwort und geht in seinem eBook „Garantierter Erfolg beim Online Dating! Ihre Anleitung wie Sie sich dabei verhalten und präsentieren.“ genauestens darauf ein. Das tolle daran: nicht nur in der Theorie wird beschrieben, wie zum Beispiel ein Nutzerprofil oder die erste Nachricht auszusehen hat, Stulier bietet auch exakte Praxisbeispiele, zeigt Beispielbilder und Beispiel-Chatanfragen etc...Wer also beim Online Dating immer mal wieder sein Profil überarbeitet, verschiedene Nachrichten und Taktiken ausprobiert hat und trotzdem bis jetzt keinen wirklichen Erfolg verzeichnen konnte, der sollte 7,49€ in die Hand nehmen und in seine Zukunft investieren! Immerhin könnten es die 7,49€ sein, die das ganze Leben verändern...Der Amazon-Link zum Buch: http://amzn.to/2v3VyrL



Bildinformation: Luca Roland Stulier