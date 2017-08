Betriebsklima - die Arbeitsatmosphäre ist entscheidend

(fair-NEWS)

Auch in diesem Jahr haben wir den Fokus wieder auf die weichen Eigenschaften der Unternehmengelenkt. Dieser Abschnitt in der Berufsstart Studie »AttraktiveArbeitgeber« zeigt einen gleichbleibenden Trend unter den Absolventen.ArbeitsatmosphäreDie attraktivste sekundäre Eigenschaft ist bei den Studenten, Absolventen und Young Professionals immer noch die Arbeitsatmosphäre. Im Vergleich zu den Daten aus dem Vorjahr, haben prozentual noch mehr der Befragten das Betriebsklima als wichtig bewertet. Somit wird dieses Kriterium bei der Entscheidung des zukünftigen Arbeitgebers eine weiterhin ausschlaggebende Rolle spielen. Besonders kleine Unternehmen können mit einer öffentlichen Bewerbung des guten Betriebsklimas deutliche Pluspunkte bei den Jobsuchenden sammeln.Viele Kleinunternehmen zeichnen sich oft durch flache Hierarchien und eine nahezu familiäre Umgangsweise untereinander aus – Attribute die auch ein positives Betriebsklima ausmachen.BenefitsDie Reihenfolge der sekundären Eigenschaften ähnelt der im Jahr zuvor komplett. Auch die Benefits, die im letzten Jahr ihren Rang verbessern konnten, konnten diesen Rang in der Studie 2017 weiterhin behaupten, und sich sogar um 2% verbessern.Work-Life-Balance und flache HierachienNeben den bereits genannten können noch fast alle weiteren Eigenschaften an Attraktivitätunter den befragten Akademikern dazugewinnen.Besonders nennenswerte Zuwächse gibt es dabei bei der Work-Life-Balance mit einer Steigerung von 4% und bei den flachen Hierarchien, die sich um 5% steigern konnten.Studie als PDF-Download und eBook: www.berufsstart.de/karriere/attraktive-arbeitgeber/



Bildinformation: Attraktive Arbeitgeber - Berufsstart Studie