Die Folgen von Konflikten in der täglichen Baupraxis sind kostspielig und ziehen meist langwierige Gerichtsverfahren nach sich und behindern den Bauablauf drastisch. Deshalb sind Baubeteiligte auf der Suche nach Alternativen. Hier bietet sich die Mediation an. Ausgebildete Mediatoren führen sie in einem vertraulichen Verfahren durch.Das Seminar führt unter Einbeziehung von Fallbeispielen in die wesentlichen Grundfragen der Mediation ein und erläutert das Verfahren und seine Vorteile. Behandelt werden Zeit und kostensparende Konfliktlösungsmodelle von Vertragsgestaltung bis zur außergerichtlichen und prozessbegleitenden Mediation.Das Seminar „Einführung in die Baumediation“ am 11. Oktober 2017 im Haus der Technik Berlin wendet sich an Führungskräfte der Bauwirtschaft, an Architekten, Bausachverständige und Bauträger sowie an Mitarbeiter von Behörden.InformationNähere Informationen finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437



Bildinformation: Verhandlungen im Bauwesen meistern!