Immobilienreport München Obersendling

Der Münchner Stadtteil Obersendling ist mit dem Begriff Mischgebiet recht gut beschrieben, denn er ist prinzipiell ein Industriestandort mit vielen Wohnquartieren. Jedoch erlebt der Stadtteil seit geraumer Zeit einen Wandel: Die Industrie- und Gewerbearbeitsplätze verschwinden mehr und mehr und ermöglichen Platz für moderne Bürogebäude und neue Wohnanlagen. In Obersendling findet man wichtige Gewerbe- und Industriegebiete. Vor allem Siemens ist hier groß vertreten. Daneben gibt es zahlreiche weitere Klein- und Mittelstandsbetriebe. Die Wohngebiete sind in diese Industrie- und Gewerbegebiete eingegliedert, zum Teil handelt es sich um ältere Wohnquartiere und Genossenschaftsbauten.Immobilienpreise und Quadratmeterpreise in <a title="Immobilienmakler Obersendling" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/immobilienmakler-muenchen/makler-obersendling/">München Obersendling</a> (Angebotspreise Aug. 2016 - Aug. 2017):Häusermarkt Obersendling:Im letzten Jahr gab es für Obersendling 28 Hausverkaufsangebote. Knapp die Hälfte der Häuser waren Reihen- oder Reiheneckhäuser, die übrigen Doppelhaushälften, Mehrfamilienhäuser und in geringerer Zahl Einfamilienhäuser oder Villen. Preislich lagen Reihen- bzw. Reiheneckhäuser bei durchschnittlich ca. 650.000 EUR, wobei im Einzelfall auch bis zu 1,3 Mio. EUR verlangt wurden. Doppelhaushälften hatten im statistischen Durchschnitt ca. 180 m² Fläche und kosteten rund 1,23 Mio. EUR. Kleinere Mehrfamilienhäuser mit 200 bis ca. 320 m² lagen preislich im Bereich 1 - 2 Mio. EUR, größere waren ohne Preisangaben. Und Häuser der Kategorie Einfamilienhaus/Villa waren von 870.000 bis 2,5 Mio. EUR angeboten, durchschnittlich war bei 200 m² mit etwa 2 Mio. EUR zu rechnen.Wohnungsmarkt Obersendling:Auf dem Wohnungsmarkt waren 325 Objekte angeboten, von denen gut ein Drittel mit Baujahr ab 2016 neu gebaut waren. Preislich bewegten sich die Neubauwohnungen bei durchschnittlich 7.700 EUR pro m² Wohnfläche, für bestehende Wohnungen ergaben sich durchschnittlich Werte um die 6.350 EUR pro m². Abhängig von der Wohngröße betrachtet wurde für Wohnungen aus dem Segment 60 bis 80 m² im Schnitt etwa 460.000 EUR verlangt, für Wohnungen aus dem Segment 100 bis 120 m² durchschnittlich 800.000 EUR und für Wohnungen über 150 m² durchschnittlich 1,36 Mio. EUR.Tatsächliche Verkaufspreise:Obersendling bietet in seinem Gebiet überwiegend mittlere Wohnlagen, wobei es auch Gebiete mit guten Wohnlagen gibt. Im Folgenden finden Sie Angaben zu Quadratmeterpreisen, wie sie der Gutachterausschuss München im Jahr 2016 bei realen Kaufabschlüssen in mittleren Wohnlagen, die Obersendling entsprechen, festgestellt hat. Die Preise werden in Abhängigkeit zum Baujahr wiedergegeben: Für Wohnungen mit Baujahr 1950-59: ca. 5.100 EUR: 1970-79: ca. 4.700 EUR, 2000-2012: 5.900 EUR, Neubau: ca. 6.900 EUR. Bei den Angaben handelt es sich um reine Durchschnittspreise. Konkrete Objekte können davon natürlich abweichen."Obersendling hat sich von ,Siemens-Stadt" zu ,Nord-Solln" gemausert. Obersendling ist nunmehr sicherlich als eine gute Wohnlage anzusehen" findet der Inhaber der Firma Fischer Immobilien, <a title="Immobilienmakler München" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/">Rainer Fischer</a> aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.Quellen: muenchen.de, Immobilienpreise und Quadratmeterpreise aus dem Statistikprogramm der IMV Marktdaten GmbH, Auswertung vom Immobilienmakler-Büro Fischer, München; Jahresbericht 2016 des Gutachterausschusses München. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung durch einen Sachverständigen oder Immobilienmakler für München bzw. Obersendling. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit oder Vollständigkeit.



