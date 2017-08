Geheimnis der gepflegten glatten Fersen

(fair-NEWS)

Jede Frau weiß, dass gepflegtes Aussehen nicht von alleine kommt. Und es wäre merkwürdig, nur teilweise gepflegt zu sein, das heißt sich zum Beispiel nur um Gesicht, Körper und Hände zu kümmern, aber zugleich die Haut der Füße bzw. Fersen zu vergessen. Sie glauben nicht, wie oft man das beobachten kann.Eine Möglichkeit, schöne Füße zu bekommen, ist ein Termin in einem Pediküre Salon, wo mit Hilfe erfahrener Fußpfleger die Haut an den Fersen so sanft und weich wie bei einem Baby wird.Aber Sie können Ihre Füße auch selbst pflegen. Deshalb möchte ich Ihnen auf diesem Wege einige meiner Erfahrungen und Tipps, wie leicht man seine Füße und vor allem Fersen pflegen kann, anvertrauen.Ich bleibe hier nur beim Thema „glatte Fersen“. Die Pediküre wiederum kann jede Frau auf ihre eigene Art.Wichtiger Hinweis vorab:Bei Krankheiten oder Funktionsstörungen des Körpers, sowie Pilzinfektionen sollten Sie auf gar keinen Fall selbst behandeln. Bevor Sie etwas tun, lassen Sie sich von Ihrem Haus- oder Facharzt beraten. Er kann feststellen, warum die Fersen eine Kruste bzw. harte Haut haben und dieses Problem kompetent lösen.Wenn Ihre Füße aber gesund sind, Sie aber mit Ihren Fersen noch nicht zufrieden sind, machen Sie sich keine Sorgen. Das ist gut und einfach lösbar, ganz leicht von zu Hause aus. Bitte lesen Sie diesen Blog bis zum Ende, um alle meine Ratschläge und Rezepte zu erproben und Sie werden wirklich überrascht sein, dass es funktioniert.Einige Frauen versuchen, die tote Hornhaut mit einer Rasierklinge oder ähnlichem zu entfernen. Das ist aber keine gute Entscheidung, weil diese Art der Entfernung leicht zu Verletzungen führen kann und damit nicht ungefährlich ist. Es kann zu einer Infektion in der Blutbahn führen. Es gibt viel sanftere Methoden.Damit meine Füße immer weich und dabei die Fersen glatt sind, kümmere ich mich regelmäßig um sie, und zwar nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr. Und weiter befolge ich diese wichtigen Regeln:- Ich trage immer – wenn möglich – bequeme Schuhe und Socken aus natürlichen Stoffen;- Fast täglich benutze ich für meine Füße ein pflegendes Fußbalsam bzw. eine Fußcreme mit Calendula, oft gebe ich dazu auch ein selbstgemachtes Calendulaöl bzw. Ringelblumensalbe und Vitamin A.- Zwei oder dreimal pro Woche mache ich ein spezielles Fußbad und/oder Peeling mit selbstgemachtem Ubatan (siehe mein Blog über Ubatan)- Dazu regelmäßige Behandlung, mit einer Fußfeile (siehe Foto, bitte benutzen Sie keinen Bimsstein und keine Fußreibe)Rezept 1. Selbstgemachtes Calendula ÖlCalendula - war angeblich die Lieblingsblume der Navarra Marguerite Valois (1553-1615), die Königin von Frankreich. Es gibt eine Statue der Königin, die die Blume dieser Pflanze in ihrer Hand hat. Die Statue steht in Luxemburg – in den Pariser Gärten.Calendulablüten enthalten der Carotinoide, Flavonoide, Saponin, ein ätherisches Öl, Tanninen, organischen Säuren, Enzymen, Vitamin C, Alkaloide und andere Verbindungen.Das Calendulaöl macht die Haut von Händen und Füßen zart und stärkt die Nägel. Außerdem hat es eine bakterizide, desinfizierende und entzündungshemmende und entgiftende Wirkung bei Wunden und Verbrennungen und behebt Prellungen.Dieses Öl absorbiert sehr gut, aber ein wenig fettiger Glanz bleibt in der Regel noch. Um überschüssiges Fett zu entfernen benutzen Sie einfach eine weiche Serviette.Calendulaöl oder Calendula-Mazerat wird auch als Basisöl in Aromamassagen und als ein Pflegeöl für Kinder benutzt. Mazerat ist ein Pflanzenölextrakt, das aus Kräutern, Blüten, Knospen, Wurzeln oder Früchten von Heilpflanzen gepresst wird.Während Sie das Öl auftragen, ziehen die oben genannten wertvollen Substanzen, in die Haut ein. Sie werden schnell merken, wie Ihre Haut zarter und geschmeidiger wird.Es ist nicht notwendig, Calendulaöl zu kaufen, es gibt hierzu viele Rezepte. Dank der einfachen Zusammensetzung kann das Öl bzw. die Salbe zu Hause schnell zubereitet werden.Ich mache das Calendulaöl immer mit der so genannten kalten Methode, da es einfacher ist und eine warme Methode viel mehr Zeit braucht.Und hier die versprochenen Rezepte:Rezept 1: Calendula Öl- Sammeln Sie Calendula Blumen bei trockenem Wetter, dann lassen sie komplett trocknen oder besorgen Sie fertige Kräuter, z.B. in einer Apotheke.- Eine dunkle Glasflasche (ca. 100 ml) füllen Sie bis zur Hälfte mit ausgetrocknetem und klein geschnittenen Kräuter, geben Sie dazu natürliches Öl. Ich nehme meistens parfumfreies Rapsöl. Rapsöl ist als gutes Nagelöl bekannt und pflegt auch die strapazierten Fingerspitzen.- Wickeln Sie die Flasche mit Papier ein und stellen Sie die Flasche mit Kräuter und Öl 2 Wochen lang auf das Fensterbrett an einer sonnigen Seite, jeden Tag muss man die Flasche leicht schütteln. Achten Sie darauf, dass die Flasche mit Öl nicht übererwärmt.- Nach 2 Wochen lassen Sie das Öl aus den Blütenblättern abtropfen und absieben, um es weiter bei Bedarf benutzen zu können. Bewahren Sie das Calendulaöl bis zu einem halben Jahr an einer kühlen, dunklen Stelle, z. B in einem Kühlschrank, auf.- Das reine Calendulaöl können Sie in Ihre Fußcreme einmischen oder als Öl für eine Fußmassage benutzen.Rezept 2: Calendulasalbe und Peeling- Auch eine Calendula (Ringelblumen) Salbe kann zu Hause gemacht werden.- 10g Ringelblumen - Pulver oder zerkleinere Ringelblumen mit 50 g Schmalz zusammen mischen und in eine Glasschale eingeben.- Die Flasche mit der Substanz in einem Wasserbad ca. eine Stunde lang gären.- Die Substanz abkühlеn lassen, absieben und in eine sterilisierte Glasglasche eingeben.- Bewahren Sie die Salbe im Kühlschrank auf.Diese Salbe kann man als Fußbalsam sowie als Mittel gegen Mücken- und Wespenstiche, Fissuren, kleine Hautläsionen, einschließlich als Folge von thermischen Effekten verwenden.Die Calendulasalbe absorbiert sehr langsam. Deswegen behandele ich meine Füße mit Calendulasalbe meistens, bevor ich ins Bett gehe und schlafe dann in Söckchen.Die Salbe verwandelt sich leicht in ein Peeling, wenn Sie gemahlenen Kaffee, grob gemahlenes Ubatan oder Meersalz hinzufügen. Zuerst peelen Sie Ihre Füße ca. 5 Minuten, dann waschen Sie im Anschluss die Füße und abtrocknen, danach verwenden Sie eine feuchtigkeitsspendende Fußcreme. Die Haut der Füße wird glatt und zart.Rezept 3: Glatte Fersen mit einer FußfeileSie benötigen nur 2-5 Tage (10 Minuten freie Zeit am ersten Tag und 5 Minuten in den verbleibenden Tagen), es hängt vom Zustand ihrer Fersen ab. Dann werden Ihre Fersen garantiert babyzart und glatt.Wichtig: Ich entferne Fußhornhaut nur vor dem Fußbad! Das ist ein sehr wichtiger Ratschlag aus meiner langjährigen Erfahrung.Am besten gehen Sie wie folgt vor:- Ca. 20 Minuten vor der Fußbehandlung massieren Sie wie üblich die Fußcreme in ihre Füße ein.- Nehmen Sie eine Fußfeile und feuchten Sie sie an (sie sollte nur ein wenig nass sein). Nun bearbeiten Sie mit dieser Feile die trockene (!) Ferse. Die Füße sollten auf keinen Fall nass sein, sonst gibt es nicht den gewünschten Effekt. Nach ein paar Minuten werden Sie sehen, wie die abgestorbene Hornhaut sich lockert, aufreist und abfällt.- Wiederholen Sie diese Prozeduren bei Bedarf 2-3 Mal. Jedes Mal bearbeiten Sie Ihre Ferse mit leicht feuchter Fußfeile. Das reicht für den ersten Tag. Danach waschen Sie gründlich Ihre Füße, trocknen sie mit einem Handtuch und tragen eine feuchtigkeitsspendende Fußcreme auf, am besten machen Sie auch eine leichte Fußmassage.- Wiederholen Sie bei Bedarf diesen Vorgang in den nächsten Tagen. In kurzer Zeit bekommen Sie schon schöne glatte Füße. Machen Sie diese Fußbehandlung regelmäßig.Denken Sie auch an eine Fuß Peeling Massage mit einem Ubatan. Verwöhnen Sie Ihre Füße – sie verdienen es doch!Wenn Sie einen Termin für eine Fußmassage in meinem Wellness Studio haben, empfehle ich Ihnen, eine Fersenbehandlung bei mir zu testen. Das biete ich auf Wunsch inklusive zur Fußmassage an. Sie werden bestimmt begeistert sein.Wie der russische Dichter Alexander Sergejewitsch Puschkin in seinem unsterblichen Werk „Eugen Onegin“ geschrieben hat: „Man kann ein sachlicher Mensch sein und an die Schönheit der Nägel denken“Ich würde noch ergänzen „… und die gepflegten Füße nicht vergessen“.



Bildinformation: Glatte Fersen, 123rf.com