Karpaltunnelsyndrom: Curpal ebenso wirksam wie Operation

Wer am Karpaltunnelsyndrom erkrankte, für den gab es bislang nur die Operation. Jetzt kommt eine prospektive randomisierte Studie zu dem Ergebnis, dass eine manuelle Therapie ebenso wirksam ist wie die OP. In der Studie wurden die Effekte einer chirurgischen Eingriffs mit wöchentlichen manuellen Therapien verglichen. 50 der insgesamt 100 Teilnehmerinnen wurden chirurgisch versorgt, alle hatten mindestens 6 Monate Schmerzen und Gefühlsstörungen im Versorgungsgebiet des Nervus Medianus. Ermittelt wurden die Druckschmerz- die Temperaturschmerz- und die Kälteschmerzschwelle auf einer Skala von 0-10 vor der Therapie sowie drei, sechs, neun und 12 Monate danach.Der Studie zufolge gaben die manuell versorgten Patientinnen nach 3 Monaten sogar eine geringere Schmerzstärke an als die operierten. Bei den nicht- operierten Patientinnen lag lag die Schwelle des Druckschmerzes nach 3, 6 und 9 Monaten sogar höher als bei den operierten Frauen, sie waren also schmerz-unempfindlicher!Das Karpaltunnelsyndrom (KTS) ist das häufigste Nervenkompressionssyndrom. Schätzungen zufolge erkranken rund 10% der Bevölkerung im Verlauf des Lebens an einem KTS. Zu den Ursachen für eine Verengung des Karpaltunnels, in dem der Nerv verläuft, gehören Anatomie, mechanische Belastungen des Handgelenks oder Entzündungen. Beim KTS kommt es zu ausstrahlenden Schmerzen und Temperatur-Uberempfindlichkeit infolge einer zentralen Sensibilisierung.



