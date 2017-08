Gemeinsam in die Zukunft: BMW Niederlassung Frankfurt gratuliert zum 200-jährigen Jubiläum der Senckenberg Gesellschaft.

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main. Zwei Jahrhunderte im Dienste der Naturforschung - die Senckenberg Gesellschaft feierte am 18. August 2017 unter der Schirmherrschaft des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier sein 200-jähriges Jubiläum. Rund 400 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft erlebten im Bockenheimer Depot einen unterhaltsamen Festakt mit historischen und zukunftsträchtigen Szenarien. Einen Blick in die Zukunft gewährte die BMW Niederlassung Frankfurt, mit der Präsentation ihrer BMW i und BMW iPerformance Modelle."GRENZENLOS. Woher wir kommen und wohin unsere Reise geht" - passender konnte das Motto der offiziellen Jubiläumsfeier der Senckenberg Gesellschaft für dieses Event nicht gewählt werden. Ein würdigender Rückblick in die Naturforschung der Vergangenheit, aber auch ein Blick in die Zukunft mit Gastbeiträgen von prominenten Politikern und Wissenschaftlern sowie ein Science Slam standen im Mittelpunkt des Festaktes. Als Mitwirkende traten u. a. die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Johanna Wanka, Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann, der Präsident der Leibniz Gemeinschaft, Prof. Dr.-Ing. Matthias Kleiner sowie die Dresden Frankfurt Dance Company auf. Wohin die Reise in der Mobilität geht, demonstrierte der Sponsor der Veranstaltung, die BMW Niederlassung Frankfurt. Das Unternehmen präsentierte auf dem Vorplatz der Bockenheimer Warte seine aktuellen Elektro-Fahrzeuge mit der Antriebstechnologie der Zukunft, den BMW i3 und den BMW i8, die auf begeistertes Interesse bei den Gästen stießen."Als eine der führenden Automarken in der Region unterstützen wir gerne die Aktivitäten einer solch bedeutenden Institution wie der Senckenberg Gesellschaft, da wir uns mit dem Naturmuseum eng verbunden fühlen", erklärte Uwe Holzer, Leiter des BMW Niederlassungsverbunds Mitte. Die BMW Niederlassung Frankfurt ist seit drei Jahren enger Kooperationspartner der Senckenberg Gesellschaft. Zum Jubiläumsakt stellte die Frankfurter Niederlassung einen exklusiven Shuttle-Service für die Gäste der Veranstaltung zur Verfügung. Sie wurden bequem und umweltfreundlich in BMW iPerformance Modellen nach Hause chauffiert.- BMW i3 (94 Ah) mit reinem Elektroantrieb BMW eDrive:Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 13,1 - 12,6CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 0Reichweite rein elektrisch in km: 300Alltagsreichweite in km: bis zu 200- BMW i3 (94 Ah) mit Range Extender:CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 13 - 12Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 11,9 - 11,3Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 0,6Reichweite rein elektrisch in km: 240Alltagsreichweite in km: bis zu 330- BMW i8 mit Plug-in-Hybridantrieb:Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 2,1CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 49Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 11,9



Bildinformation: Dr. h. c. Beate Heraeus und Uwe Holzer bei der Jubiläumsfeier (Bildquelle: Senckenberg)