Wir suchen ZMV, ZFA, ZMF für zahnärztlichen Abrechnungsservice

Für unseren zahnärztlichen Abrechnungsservice 4DENTA suchen wir zum nächst möglichen Zeitpunkt Verstärkung in unserem wachsenden Team als- ZMV, ZMF oder ZFAin Vollzeit für unseren Hauptsitz in Karlsruhe.Unser Abrechnungsservice:Wir erstellen als externer Dienstleister für Zahnarztpraxen bundesweit die Abrechnung und sind Bindeglied zwischen Praxis, Patient und ggf. Factoringunternehmen. Als Abrechnungsspezialist übernehmen wir mit unserem kompetenten Team die Abrechnungstätigkeiten oder Teilbereiche der Zahnarztpraxen nach gesetzlicher Vorgabe.Ihre Aufgaben:- Erstellung und Prüfung der zahnärztlichen Abrechnung- Abrechnung per Ferneinwahl (und ggf. vor Ort in der Praxis)- Ansprechpartner/in für unsere Kunden- Allgemeine Verwaltungsaufgaben- Teilnahme an regelmäßigen AbrechnungsseminarenIhr Profil:- Abgeschlossene zahnmedizinische Berufsausbildung- Berufserfahrung in der zahnärztlichen Abrechnung- Gute Abrechnungskenntnisse in GOZ/GOÄ, BEMA, Festzuschüsse, BEB, BEL, Implantatabrechnung- Sicheres und überzeugendes Auftreten im Umgang mit KundenÜber uns:- Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, interessante und spannende Tätigkeit in einem der führenden Abrechnungsunternehmen bundesweit.- Regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten sind bei uns selbstverständlich.- Wir haben ein sehr gutes Betriebsklima und ein wertschätzendes Miteinander.Ihre Bewerbung:Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Ihrer Praxissoftware Kenntnisse per Email oder Post. Wir freuen uns.Kontakt:4DENTA AbrechnungsserviceFrederic FeldmannLudwig-Erhard-Allee 2476131 KarlsruheMail: info@4denta.deWeb: www.4denta.de



Bildinformation: Wir suchen Sie