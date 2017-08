Neues Duo im Kindereck

(fair-NEWS)

Nun gibt es im Kindereck auch die Geschichte und das dazugehörige Malbuch des kleinen Sterns Marlou. Viel Spaß damit.Der kleine Stern Marlou und seine Freunde – MalbuchAlle zauberhaften Illustrationen aus dem Geschichtenbuch über den kleinen Stern Marlou und seine Freunde, finden sich in diesem Büchlein zum Bemalen.Besonders geeignet ist dieses Werk zum Lernen und Erfassen von Umweltschutz und dem Verhalten der Menschen gegenüber anderen Lebewesen, für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter.https://kindereck.jimdo.com/karina-verlag/malbuch/Der kleine Stern Marlou und seine FreundeDer kleine Stern Marlou und seine Freunde unterhalten sich in siebzehn berührenden Kurzgeschichten mit farbenfrohen Illustrationen über das Leben, die Menschen, die Tiere und die Umwelt.In diesen modernen Umweltmärchen will der Kleine stets vom Großen wissen, weshalb bestimmte Dinge auf der Welt passieren.Warum versteht es der Mensch nicht, mit Bedacht mit seiner Umwelt umzugehen?Irina Weingartner spricht mit ihren Geschichten große und kleine Menschen an. Sie will sie spielerisch wachrütteln, zum Nachdenken animieren und das Bewusstsein im Umgang mit der Umwelt schärfen. Der Mensch trägt für seinen Planeten, unseren Lebensraum, die Verantwortung. Er muss wieder lernen zu beobachten, wahrzunehmen, zu sehen, zu hören und zu fühlen, um den Tieren und Pflanzen die nötige Achtsamkeit entgegenzubringen. Aus dieser Zuwendung heraus entsteht Freude. Denn der Einsatz für andere – ganz gleich, ob Mensch, Tier oder die Natur – bereitet nicht nur Freude, sondern wird überlebensnotwendig für unseren Planeten.https://kindereck.jimdo.com/karina-verlag/umwelt/Über das Kindereck:Hier dreht sich alles um Literatur und Unterhaltung für Kinder.Bücher sind etwas ganz Besonderes. Fantasie ist die stärkste und schönste Kraft, die Kinder besitzen. Deshalb ist es auch so wichtig, sie so früh wie möglich an Bücher heranzuführen. Denn hier können sie anhand der erzählten Geschichte ihre eigene Kreativität sowie Vorstellungskraft frei entfalten.Viel Freude beim Stöbern!http://kindereck.jimdo.com/Trailer:https://www.youtube.com/watch?v=P8BAFdztyXMBritta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



