Parallels Desktop 13 für Mac ist da – erstmalig können Windows-Anwendungen in die Mac Touch Bar integriert und die Windows People Bar auf dem Mac genutzt werden

(fair-NEWS)

München – 22. August 2017 – Parallels ( www.parallels.com/about ), ein weltweit führendes Unternehmen für plattformübergreifende Lösungen und Entwickler der Nummer eins bei Software für Windows-Anwendungen auf einem Mac, veröffentlicht heute Parallels Desktop 13 für Mac ( www.parallels.com/desktop ), welches sowohl mit macOS High Sierra als auch mit den kommenden Windows 10-Features kompatibel ist. Parallels Desktop 13 vereint zwei Welten: MacBook Pro-Nutzer können jetzt mit Leichtigkeit Windows-Anwendungen der Mac Touch Bar hinzufügen und die Touch Bar in Windows-Anwendungen verwenden. Damit ist Parallels Desktop 13 die erste Lösung, die die demnächst erscheinende Windows 10 People Bar auf den Mac bringt, noch dazu mit Mac Dock- und Spotlight-Integration. Die neue Version bietet außerdem eine verbesserte Leistung zur Erledigung bestimmter Aufgaben.„Dieses Jahr vereinen wir mit Parallels Desktop 13 für Mac erstmalig die zwei angesagtesten Features von Mac und Windows an einem Ort“, verkündete Jack Zubarev, Präsident von Parallels. „Diese neue Version bietet die bisher beste Leistung für Windows auf dem Mac sowie weitere innovative und nützliche Funktionen und Tools, damit unsere Benutzer noch schneller und effizienter arbeiten können.“Mit nur einem Klick aktualisiert der Parallels-Installationsassistent automatisch eine virtuelle Maschine (VM) mit Windows 10, welches zu einem späteren Zeitpunkt gekauft werden kann, ohne Daten oder bereits installierte Anwendungen zu verlieren. So gestalten sich die ersten Schritte mit Parallels Desktop 13 einfacher denn je. Nutzer haben die Möglichkeit, Windows 10 von Microsoft zu kaufen und automatisch zu installieren oder eine bestehende Kopie von Windows hinzuzufügen und ganz einfach auf ihren Mac zu verschieben. Dort kann Windows auf Wunsch, wie auf dem PC (Vollbild), dargestellt oder ausgeblendet werden (Coherence-Modus). Die Windows-Anwendungen können aus dem Mac Dock, dem Launchpad oder dem Windows-Startmenü geöffnet werden – ganz nach individuellen Präferenzen.Das Beste aus beiden WeltenMit Parallels Desktop 13 können Microsoft Outlook, Word, Excel und PowerPoint sowie Browser wie Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox und Opera in die Mac Touch Bar integriert werden. Sollte ein Nutzer darüber hinaus das Windows-Startmenü oder den Windows-Desktop verwenden, bietet Parallels Desktop 13 die an der Taskleiste angehefteten Elemente zusammen mit Cortana, aktive Anwendungen und Einstellungen in der Touch Bar an. Tausende von anderen Windows-Anwendungen, die in Parallels Desktop laufen, können schnell mit gängigen Touch Bar-Aktionen angepasst werden, sollte ein Nutzer mehr als die standardmäßigen Funktionstasten gebrauchen.Parallels Desktop verbessert nicht nur bereits bestehende Mac-Funktionen, auch Windows-Tools werden berücksichtigt. Parallels Desktop 13 integriert die People Bar (aus der Windows 10 Insider Preview-Version 16232), eine in naher Zukunft erscheinende Windows 10-Funktion, mit der Kontakte an die Taskleiste geheftet werden können. Windows limitiert die People Bar auf drei Kontakte. Im Mac Dock jedoch besteht diese Begrenzung für bevorzugte Kontakte nicht und Fotos werden zur besseren Übersichtlichkeit größer angezeigt.Mehr ProduktivitätstoolsZu den neuen Innovationen bei Parallels Desktop 13 zählt die Bild-im-Bild-Anzeige (PiP), eine Funktion, die Fenster von anderen aktiven virtuellen Maschinen erstellt, die immer oben auf dem Bildschirm sichtbar sind, selbst wenn die Mac-Anwendung im Vollbildmodus läuft. Es ist nun einfacher, mit verschiedenen Betriebssystemen und den jeweiligen Anwendungen auf einem Bildschirm gleichzeitig zu arbeiten, oder ein Video anzusehen und dabei zwischen macOS Spaces und Anwendungen hin und her zu wechseln. Die PiP-Anzeige ergänzt die beliebten Anpassungseinstellungen in Parallels Desktop wie Coherence-Modus (Windows ist ausgeblendet, während Windows-Anwendungen auf einem Mac laufen), Vollbildmodus und Fenstermodus (Windows in einem Fenster unter macOS).Zu den neuen Funktionen der ab Herbst dieses Jahres erhältlichen Parallels Desktop für Mac Business Edition gehört der von Kunden inspirierte Modus „Einzelne Anwendung“. Hiermit können IT-Administratoren eine unsichtbare Windows-VM mit ausgewählten Anwendungen im Mac Dock der Benutzer bereitstellen, sie sperren und sichern. So wird es den Mitarbeitern erleichtert, eine Windows-Anwendung zu erkunden und zu benutzen, als würde es sich um eine Mac-Anwendung handeln.Die neueste Version von Parallels Desktop bietet zahlreiche Verbesserungen bei der Anzeige und Darstellung, was für reibungslosere Übergänge und eine besser skalierte Auflösung sorgt. Besitzer eines hochauflösenden Retina-Displays werden die weitaus bessere Schärfe von Texten und Bildern im Maßstabgetreu-Modus zu schätzen wissen.Mehr als 30 One-Touch-Tools für Windows und Mac:Beispiele der neuen Dienstprogramme:• Laufwerk bereinigen – einfach Speicherplatz freigeben.• Präsentationsmodus – ungewünschte Benachrichtigungen, die Anzeige privater Dateien auf dem Schreibtisch und Verzögerungen durch die Aktivierung des Bildschirmschoners während einer Präsentation mit nur einem Klick verhindern (nur Mac).• Videos herunterladen – Videos von YouTube, Facebook und anderen Websites mit einem einzigen Klick herunterladen, sodass sie jederzeit wieder angesehen werden können.• Duplikate suchen – alle Laufwerke oder Ordner durchsuchen, um schnell identische Dateien zu finden (selbst wenn der Name nicht übereinstimmt) und Speicherplatz freigeben.• Bildschirm aufnehmen – mit einem Klick ein Video des gesamten Bildschirms, eines Fensters oder eines ausgewählten Bereichs aufnehmen, das außerdem über das Mikrofon des Computers aufgenommenes Audio beinhalten kann.Zu den maßgeblichen Leistungsverbesserungen gehören*:• Bis zu 100%ige Leistungsverbesserung für externe Thunderbolt SSD-Laufwerke (fast native Leistung)• Bis zu 50% schnelleres Erstellen von Snapshots für VMs mit großem Arbeitsspeicher• Bis zu 47% schnelleres Arbeiten in Windows-Dateien unter Windows auf rotierenden Festplatten• Bis zu 47% schnelleres Arbeiten in Windows-Dateien auf Mac• Bis zu 40% schnellere Leistung von USB-Geräten in den meisten Szenarien• OpenGL3-Support für DIALux evo, eine Software für professionelle Lichtplanung, und das beliebte Strategiespiel NorthgardZusätzlich zu den allgemeinen Verbesserungen in Parallels Desktop 13 für Mac hat Parallels bei Parallels Desktop für die Mac Pro Edition und Business Edition unter anderem folgende Upgrades durchgeführt:Parallels Desktop 13 für Mac Pro Edition:• Zuweisung von bis zu 32 Kerne (vCPU) und 128 GB vRAM pro VM, sodass neue Benutzer von iMac Pro besonders leistungsfähige virtuelle Maschinen erstellen können• Änderung der „Auflösung festlegen“- Funktion im Menü, um die Auflösung für Podcasts, Video-Tutorials oder für das Testen von Internetbrowsern zu verbessern – enthält die üblichen Seitenverhältnisse 4:3, 16:9 und 16:10 mit Auflösungen von 1024x768 bis 3360x2300• Schnelle IP-Adressensuche für die virtuelle Maschine, um IP-Adressen zu überprüfen und sie mit einem Klick aus der Benutzeroberfläche in die Zwischenablage zu kopieren• Erweiterung der vorkonfigurierten virtuellen Maschinen im Installationsassistenten, die mit einem Klick installiert werden können: Windows 10-Entwicklungsumgebung, Linux (Mint, CentOS, Debian GNU, Ubuntu und Fedora), Android und macOS• Analyse und Optimierung der Anwendungsleistung in Parallels Desktop mit verbesserter Unterstützung für Intel VTune Amplifier, Linux „perf“ und Mozilla „rr“.• Moderne IE-Testumgebungen im Installationsassistenten mit einer vorkonfigurierten 90-Tage-Test-VM von Microsoft, darunter: Microsoft Edge unter Windows 10 (stabile Version), Microsoft Edge unter Windows 10 (Preview), IE 11 unter Windows 8.1, IE 11 unter Windows 7, IE 10 unter Windows 7, IE 9 unter Windows 7 und IE 8 unter Windows 7Parallels Desktop 13 für Mac Business Edition:• „Einzelne Anwendung“-Modus um den Benutzern dabei zu helfen, sich auf ihre Aufgabe zu konzentrieren, anstatt von unbekannten Windows- und Virtualisierungselementen abgelenkt zu werden• Möglichkeit, dem Dock des Benutzers bei der initialen Bereitstellung ausgewählte Windows-Anwendungen hinzuzufügenZu den neuen Features der ab Herbst 2017 erhältlichen Business Edition zählen unter anderem:• Benutzer können per E-Mail eingeladen werden, wodurch Produktivität und End User Management verbessert werden• Separate Administratoren können Unterlizenzen zugewiesen werden, um die Verwaltung effizienter zu gestalten• Neues Design des Parallels „Mein Account“-Portals zur Verwaltung von Abonnements und LizenzenVerfügbarkeit und PreiseParallels Desktop 13 für Mac, Parallels Desktop für Mac Pro Edition und Parallels Desktop für Mac Business Edition sind heute sowohl für Abonnenten als auch für Nutzer verfügbar, die von Parallels Desktop 11 oder 12 (parallels.com/upgradepd13) upgraden. Neue Kunden können Parallels Desktop 13 für Mac online hier parallels.com/de/desktop oder weltweit im Einzelhandel und in Online-Shops erwerben. Kostenfreie, voll funktionsfähige 14-Tage-Testversionen von Parallels Desktop stehen ebenfalls zum Download zur Verfügung.Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für Parallels Desktop 13 beträgt 79,99 €. Für Bestandskunden mit unbefristeter Lizenz beträgt der Preis für Upgrades von Parallels Desktop 11 oder 12 49,99 €, wobei ein Einführungsangebot verfügbar ist, bei dem das Upgrade auf ein Abonnement für Parallels Desktop Pro Edition für 49,99 € pro Jahr angeboten wird. Parallels Desktop Pro Edition und Business Edition sind für Neukunden zu einem Preis von 99,99 € pro Jahr erhältlich. Parallels Desktop Pro Edition und Business Edition enthalten ein zusätzliches kostenloses Abonnement für Parallels Toolbox für Mac und Parallels Toolbox für Windows ( www.parallels.com/de/toolbox ) sowie für Parallels Access (parallels.com/de/access).* Basierend auf internen Tests von Parallels.



Bildinformation: Logo Parallels