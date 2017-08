(fair-NEWS)

Manche Besitzer von Schwimmbecken, Swim Spas, Whirlpools und dergleichen, sind noch gar nicht mit dem Thema "Schwimmbadüberdachung" in Berührung gekommen. Die Überdachungen bieten gleich mehrere Vorteile, sie schützen beispielsweise das Wasser in den Becken effektiv, vor Verschmutzungen durch Fremdkörper aus dem Außenbereich. Auf diese Weise kann der Einsatz von chemischen Substanzen zur Regulierung der Wasserqualität signifikant vermindert werden und auch das Austauschen von Wasserfiltern ist seltener von Nöten.Sich eventuell im Einsatz befindliche Poolroboter bzw. Reinigungsroboter müssen ebenfalls weniger häufig ihre Arbeit verrichten. Durch diese Aspekte können die Betriebskosten, je nach Ausführung des Schwimmbeckens, Swim Spas, Pools etc., deutlich gesenkt werden. Des Weiteren halten die Überdachungen die Wärme der Sonnenstrahlen, ähnlich wie in einem Treibhaus. Abhängig von der Bauart kann so im Wasser oder sogar im Aufenthaltsbereich um die Becken herum, eine deutliche Temperatursteigerung erzielt werden. Dafür wird keine zusätzliche Energie benötigt, was abermals den Geldbeutel schont.Vor der Anschaffung stellt sich vielfach die Frage "<a title="Preise für Schwimmbadüberdachungen" href="https://www.aquakonzept.net/schwimmbadueberdachungen/">Was kostet eine Schwimmbadüberdachung?</a>" Die Anschaffungskosten sind abhängig von der jeweiligen Bauart und können deshalb stark variieren. Der renommierte Händler für hochwertige Schwimmbadtechnik "Aquakonzept" vertreibt diverse exklusive Schwimmbadüberdachungen, wie zum Beispiel die Modelle "Flat Box", "Horizont" (superflach) und "Orion". Teils sind die Kaufpreise für die Überdachungen ausgezeichnet und teils werden die Preise auf Anfrage mitgeteilt.In dem <a title="Zum Onlineshop für Schwimmbadtechnik" href="https://www.aquakonzept.net/">Webshop von "Aquakonzept"</a> finden sich noch zahlreiche weitere Produkte der Schwimmbadtechnik, wie etwa Poolheizungen, Filter und Wasserpflegemittel. Hinzu kommen zahlreiche Artikel aus dem Bereich der Saunen und Infrarotkabinen.



Bildinformation: Schwimmbadüberdachungen online kaufen (Bildquelle: Aquakonzept UG (haftungsbeschränkt))