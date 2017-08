VegasInsider - wertvolle Infos rund um Las Vegas

(fair-NEWS)

Das Online Magazin VegasInsider verrät Ihnen alles über Las VegasDas erste Mal in Las Vegas? Die größte Stadt im US-Bundesstaat Nevada hat sehr viel zu bieten. Sie ist zwar vor allem aufgrund ihrer großen Anzahl an pompösen und einzigartigen Casinos bekannt, die es sich vor allem entlang des Las Vegas Strip gemütlich gemacht haben, aber das ist noch lange nicht alles. Auf Touristen warten zahlreiche Attraktionen und Sehenswürdigkeiten, Las Vegas Shows, Konzerte und ein Nachtleben mit fantastischen Clubs. Aber auch die Umgebung, mit ihrer einzigartigen Naturlandschaft (Lake Mead – Hoover Dam, Valley of Fire, Red Rock Canyon, Grand Canyon Skywalk, etc.) ist einen Ausflug, sei es mit dem Auto oder Hubschrauber, wert. Deshalb sollte man sich im Vorfeld sehr gut informieren und alles über Las Vegas *https://www.vegasmaster.com/de/vegasinsider/ in Erfahrung bringen, um nicht später etwas zu versäumen.Nicht nur für Glücksjäger ist Las Vegas die Traumstadt. Die Dollarfabrik in der Wüste *www.planet-wissen.de/kultur/metropolen/las_vegas_spielparadies_in_der_wueste/index.html zieht mit ihren bunten Fassaden, gigantischen Bauwerken, grellen Lichtern und diversen Versuchungen mehr als 30 Millionen Besucher im Jahr an. Zahlreiche Künstlergrößen haben mit den Hotels Verträge abgeschlossen und treten regelmäßig auf. Darunter Celine Dion, Elton John oder Madonna. Aber auch Rod Stewart, Lady Gaga, Cher, Santana, Britney Spears gehören zum Repertoire.Normalerweise befinden sich Hotels in der Nähe von Sehenswürdigkeiten, doch in Las Vegas sind die riesigen Hotelkomplexe selbst die Attraktion. Luxushotelle und Sehenswürdigkeiten wie Bellagio *www.planet-wissen.de/kultur/metropolen/las_vegas_spielparadies_in_der_wueste/index.html* mit seinen Fountains, das Anmut und Romantik nach Las Vegas bringt, das Caesars Palace, Cosmopolitan, Paris, The Venetian oder das Mirage, welches auf seiner Frontseite einen eigenen Vulkan beherbergt, sorgen auch bei 40 Grad im Schatten für jede Menge Gänsehaut.Wer sich kulinarisch verwöhnen lassen möchte, sollte dem Restaurant Picasso, Joe’s Seafood, Marchè, dem Eiffel Tower Restaurant oder dem Top of the World Restaurant einen Besuch abstatten, denn hier kommt nicht nur der Gaumen ganz auf seinen Geschmack, sondern es wird auch dem Auge ein einzigartiges Bild geboten.Neben zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Shows wie ABSINTHE, Blue Man Group, Cirque du Soleil, David Copperfield oder Criss Angel – Mindfreak, hält Las Vegas auch für die Nachtvögel unter den Besuchern den richtigen Anreiz bereit. Stripclubs, Tabledance und Gentleman Clubs, finden sich in vielen verschiedenen Hotels, wie z.B. Crazy Girls im Planet Hollywood oder Zumanity im Hotel New York New York. Für die Ladies gibt es im Hotel Rio die Chippendales oder Thunder from Down Under im Hotel Excalibur.Wer jetzt in Panik gerät doch etwas verpassen oder übersehen zu können, oder einfach keine Lust hat zu recherchieren, findet mit VegasInsider eine nützliche Plattform auf seiner Seite, mit vielen hilfreichen Informationen und Tipps zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten, Hotels, Ausflugsdestinationen, Clubs, etc.



Bildinformation: Vegas in der Nacht