Auf in die Welt-Messe am 02.09.2017 in Leipzig zeigt jungen Leuten Wege in die USA und 50 weitere Länder

Viele junge Leute haben Fernweh und wollen fremde Länder und Kulturen kennen lernen. Ob High School in den USA, Internat in Kanada, Freiwilligendienst in Thailand, Sprachkurse in England oder Work and Travel in Neuseeland: Wer 2018 / 2019 ins Ausland will, findet auf der „Auf in die Welt“-Messe Insider-Informationen, unabhängige Beratung und Stipendien.Dr. Michael Eckstein ist Vorsitzender der Deutschen Stiftung Völkerverständigung und Schirmherr der Messe „Auf in die Welt“ in Leipzig. Er sagt dazu: "Wer als junger Mensch ins Ausland will, hat heute eine große Auswahl und damit auch die Qual der Wahl. Die Angebote sind vielfältig und unterscheiden sich bei Preis und Leistung deutlich. Ein Vergleich lohnt sich. In jedem Falle sollte man das persönliche Gespräch mit mehreren Austausch-Organisationen suchen. Dafür gibt es die Messe „Auf in die Welt“, die auch Erfahrungsberichte und Fachvorträge sowie Tipps für die Bewerbung um die Stipendien bietet.“Die Bedingungen für den Schüleraustausch haben sich verbessert: Die Schulgesetze ermöglichen Auslandsaufenthalte während der Schulzeit. Die Anbieter haben auf das Interesse an kürzeren Aufenthalten und neuen Zielen reagiert. Für Abiturienten bieten internationale Colleges und Universitäten interessante Programme. Schüler können für kürzere Zeiträume ins Ausland, drei bis fünf Monate sind gut machbar. Mehr als 50 Länder stehen zur Auswahl.Am 02.09.2017 lädt die Stiftung alle interessierten Jugendlichen und Familien aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zur Messe „Auf in die Welt“ ein. Die führenden seriösen Austausch-Organisationen, Schulberatungen und Sprachreiseanbieter informieren und beraten über Schüleraustausch, High School, Internate, Privatschulen, Sprachreisen, Au Pair, Colleges, Ferien- und Sommercamps, Freiwilligendienste, Praktika, Studieren im Ausland und Work and Travel. Die Botschaft der USA wird ebenfalls persönlich vor Ort sein.Vorgestellt werden die Chancen in 50 Ländern. Parallel zur Ausstellung gibt es Erfahrungsberichte ehemaliger Austauschschüler und Vorträge von Fachleuten. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung wird über die Austausch-Stipendien im Gesamtwert von 300.000 Euro für 2018 / 2019 informieren. Besucher der Messe erhalten von der Stiftung kostenfrei je ein Exemplar der Informationsbroschüre "Auf in die Welt 2017".Die Messe für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird am 02.09.2017, 10 bis 16 Uhr in der Leipziger Stadtbibliothek, Wilhelm-Leuschner-Platz 10/11, 04107 Leipzig geöffnet sein. Der Eintritt ist frei. Ausstellerliste, Programm und kostenfreies Informationsmaterial zur Messe gibt es unter www.aufindiewelt.de und www.schueleraustausch-portal.de



Bildinformation: Viel Interesse an Schüleraustausch und Auslandsaufenthalten (Foto: Dt. Stiftung Völkerverständigung)