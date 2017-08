Sonne im Gesicht - die neue Single von Sommerfeld

(fair-NEWS)

Das Musikprojekt Sommerfeld besteht aus den beiden, in der Nähe von Hamburg lebenden, "Vollblutmusikern" Jörn Dieckmann und Hans-Dieter Krüge und haben mit "Sonne im Gesicht" ein wunderbares Lied aufgenommen.Beide möchten mit ihrem ihrer positiven Einstellung zum Leben, ihrer "jung gebliebenen Generation" und allen, die sich so angesprochen fühlen, viel Mut machen, immer ganz fest an eine gute Partnerschaft und Freundschaft zu glauben.Sommerfeld: Schönheit, Zufriedenheit, Stimmung und gute Laune, Wärme, Ausgewogenheit, Vertrauen, Liebe. "Sommerfeld" lässt Platz für alle schönen Dinge des Lebens. Alles was wir mit unserer Musik zum Ausdruck bringen möchten."Sommerfeld" verhindert, von vorn herein, negative Gedanken. Und das ist das Wichtigste in unserem Leben!Der Titel wurde von Top-Studiomusikern im Marabu-Records Tonstudio aufgenommen. Musik und Text von "Sonne im Gesicht": Jörn Dieckmann, Produktion und Arrangement stammen von: Horst Lemke.Sommerfeld - Sonne im GesichtMusik und Text: Jörn DieckmannProduktion und Arrangement: Horst Lemke.Label: Marabu Records www.marabu-records.de



Bildinformation: Sonne im Gesicht (Bildquelle: Marabu-records)