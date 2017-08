eigengut® präsentiert Filzideen für Hotel & Restaurant - Markenzeichen zum Anfassen

(fair-NEWS)

Ihre Produkte fallen ins Auge und bleiben im Gedächtnis. eigengut® bietet Handgefertigtes aus deutschem Wollfilz mit individuellem Logo und Schriftzug: Ob Speise-karte, Sitzkissen oder Kellnertasche, Gästebuch oder Rechnungsmappe – alle visualisieren die CI von Hotel und Restaurant, Bar und Bistro ebenso ansprechend wie einzigartig. Als textile Visitenkarten der Gastfreundschaft.Sie sind die Spezialisten für hochwertigen deutschen Wollfilz.Aus ihm fertigen Dennis Haug und Jens Philippi in Handarbeit Wohnaccessoires, die in Größe, Farbe und Stickerei vielfältig individualisiert werden können – für den Privat- wie Objektbereich. Insbesondere Gastronomie und Hotellerie profitieren von den Möglichkeiten der norddeutschen Manufaktur, den hauseigenen Auftritt in großer Vielfalt an Farben, Formen, Stickereien und Applikationen zu gestalten. Grund genug für die Filzjungs vom Elbdeich, ihr unter www.eigengut.de online konfigurierbares Sortiment um eine eigene Gastro-Linie zu erweitern.Für Gasträume finden sich dort unter anderem Sitzkissen, die rund, eckig oder in Sonderform Stühlen und Bänken behaglichen Komfort verleihen, passende Pendelleuchten, die Tische in warmes Licht rücken, sowie Serviettenringe, Untersetzer, Kellnertasche und Mappen für die Rechnung. Die Speisekarte kleidet eigengut® nach Wunsch mit verschiedenen Formaten und Bindungen ein. Auf der linken Innenseite halten Schlitz oder Seitenfach für den Tagestipp weitere Informationen zu Lokal und Essen bereit – alles auf den individuellen Restaurant-Auftritt abgestimmt. Für den Einsatz in Pension und Hotel konzipiert sind Türhänger und Schlüsselanhänger, Schreibtischunterlage, Gästebuch und Gästeinformationsmappe. Das gesamte Sortiment steht in 22 Farbtönen zur Wahl, die vielfach auch miteinander kombiniert werden können.Verwendet wird nur hochwertiger Wollfilz, der genau wie Näh- und Stickgarn, Schaumstoff und andere Materialien der eigengut®-Kollektion aus Deutschland kommt. Der robuste Stoff ist ein Alleskönner: wasserabweisend und schwer entflammbar, schall- und wärmedämmend, luftreinigend und schadstoffabbauend erfüllt er alle Anforderungen für den Einsatz im Objektbereich, ist hart im Nehmen und gut geeignet für ein langes Produktleben.Pur oder mit aufgesticktem Namen und Logo sorgt die eigengut® Filzrange in Restaurant und Hotel so für natürliche Behaglichkeit und wirkt als kreatives Markenzeichen mit Wiedererkennungswert. Kundenbindung auf die wollweiche Art.



Bildinformation: Verschiedene Produkte aus Filz mit Firmenlogo