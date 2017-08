Verfilzt und zugenäht - Wohnaccessoires aus Filz von eigengut

(fair-NEWS)

Ob Lampe oder Flächenvorhang, Kissen für Designerstuhl, Bankauflage oder eines der vielfältigen Accessoires, die einem den Alltag verschönern – alle eigengut-Produkte werden aus hochwertigen deutschen Materialien von Hand genäht: neben Standardformaten auch nach Maß. So können Kunden Wünsche realisieren, die bei industrieller Fertigung am laufenden Band unter den Tisch fallen. Wie, das lässt sich am Beispiel Kissen für Stuhl, Bank und Wand ganz komfortabel demonstrieren:Robust, weich und isolierend ist Wollfilz das ideale Material für Sitzkissen und Bankauflagen. In einer Fülle von Farben, Formen, Stickereien und Applikationen schöpfen Dennis und Jens alle Möglichkeiten des natürlichen Alleskönners aus und machen so jede Auflage zu einem Einzelstück.22 Farben von dezent bis intensiv stehen zur Wahl und können für die zweilagigen Kissen uni oder kontrastreich kombiniert werden. Nächste Entscheidung: soll die Unterlage ungefüttert und damit einen halben Zentimeter stark sein, oder mit 1 cm oder mit 2 cm oder mit 3 cm dickem allergieneutralem Schaumstoff aus Deutschland nach ÖKÖ TEX Standard 100 gepolstert werden?Es folgen Form und Größe: Bei den runden Sitzkissen stehen in Unikombinationen fünf Durchmesser von 30 bis 40 cm zur Wahl – mit oder ohne Polsterung. Die ungefütterten Versionen gibt es wahlweise auch als mobile Variante mit eingestanztem Griff oder mit dekorativem Muster, das Durchblick auf die Spielfarbe der Rückseite gewährt. Die gepolsterte Version kann man auch mit gestickter Aufschrift bekommen. Wer es lieber geradlinig hat, der entscheidet sich für ein quadratisches Format in fünf Größen von 30 x 30 cm bis 40 x 40 cm, pur oder mit fröhlichem Stick-Statement im kontrastfarbenen Streifen. Darüber hinaus sind Trapezformate im Wunschmaß erhältlich.Maßarbeit in jeder Hinsicht bieten auch die millimetergenau für beliebte Designerstühle gefertigten Sitzkissen.Wer Klassiker von Eames, Panton, Morrison & Co. liebt, nicht aber die Kühle von deren Sitzflächen aus Kunststoff oder Fiberglas, findet bei eigengut Abhilfe nach Maß. Ebenso begehrt ist Maßgeschneidertes für die unverändert hoch in der Einrichtungsgunst liegenden Bänke. Auflagen machen ausgiebige Tafelrunden mit Freunden oder Familie noch gemütlicher und geben mit passenden Wandkissen zudem komfortablen Rückhalt. Beide Polster ziehen optional auch mit applizierten Filzakzenten die Blicke an.Genau wie die Edelstahlbefestigung der Wandkissen: das ebenso dekorative wie funktionale Set aus münzgroßer Schraube und an die Wand gedübeltem Gewinde fixiert die Kissen perfekt und macht Bänder und Schlaufen überflüssig. Für die Fixierung von Sitzkissen und Auflagen am zugedachten Platz können zusätzlich Antirutsch-Unterleger bestellt werden. Getreu dem Motto, das für alle maßgeschneiderten Kissen aus der eigengut-Manufaktur gilt: Perfekter Sitz!



Bildinformation: Wandkissen und Bankauflagen nach Maß © eigengut